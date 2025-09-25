Lista de promociones de neumáticos para motocicletas FDR en iMOS 2025

South Tangerang, Viva – Las exposiciones automotrices a menudo son un lugar para buscar promociones atractivas para los amantes de los vehículos de dos ruedas. El Show de motocicletas de Indonesia (IMOS) 2025 que tuvo lugar en Ice BSD City, Tangerang Regency, también presentó lo mismo.

El evento que se celebró del 24 al 28 de septiembre de 2025 presentó varias marcas grandes, incluidas FDR. Productores prohibición La moto nuevamente ofrece una serie de programas para visitantes.

Cada compra de una variante de neumático de FDRTirre o FDR Ultimate obtiene un descuento del 25 por ciento. En cuanto a la variante de campeón de FDR, los consumidores pueden obtener un descuento del 15 por ciento.

No solo eso, hay una promoción especial para más compras. Los descuentos pueden alcanzar el 25 al 35 por ciento, incluso la oportunidad de obtener un neumático libre.

En esta ocasión, FDR también introdujo Blaze MP Tourer diseñado para motocicletas automáticas de 250 cc. El producto viene en tamaños 120/70-15 TL y 150/70-14, adecuado para Honda Forza o Yamaha Xmax.

Blaze MP Tourer está hecho con un perfil de neumáticos más redondo para mejorar el rendimiento cuando se acelera. El material utiliza compuestos blandos con goma sintética y carbono negro para agregar agarres y estabilidad.

«Este nuevo compuesto puede aumentar la durabilidad y vida móvilEntonces, a pesar de que el uso de Blaze MP Tourer es más duradero «, dijo Elsafan Rendianto, Análisis de Planificación de Marketing y División de Ventas de FDR, citada de la declaración oficial el jueves 25 de septiembre de 2025.

Además, FDR también expande la variante Sport XR EVO para las necesidades diarias. Tamaño ahora disponible 100/90-12 TL y 110/90-12 TL, que es adecuado para scooters como Honda Scoopy, Genio y Yamaha Freego.

Para la variante FDR Champion, hay un nuevo tamaño adicional en el neumático Sports MP27, que es 100/80-14 TL. «A partir de los resultados de la prueba de 22 vueltas en el circuito Sentul Kecil, las condiciones del neumático todavía están en buenas condiciones y tienen el potencial de usarse en el próximo evento de carreras», dijo Denny Setiawan, después del Departamento de Investigación de Market FDR Head.