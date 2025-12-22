El Fiscal General dice que Nadiem Makarim está sano, ¿asistirá hoy al tribunal?

Jacarta – Fiscalía General (Ministro de justicia) reveló que el acusado en el caso alegó corrupción en la digitalización de la educación en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022, Nadiem Makarimya goza de buena salud.

«Según la información del fiscal, basada en la declaración del médico, el interesado está sano y puede reanudar sus actividades», dijo el lunes el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna, en Yakarta.

Nadiem Makarim tras ser interrogado por el Fiscal General

En cuanto a si Nadiem asistirá al juicio de hoy, martes 23 de diciembre, Anang no puede confirmarlo todavía.

«Más adelante veremos la evolución», afirmó.

Previamente, sesión Se ha pospuesto el primer caso de presunta corrupción en la digitalización de la educación en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022, que involucraba como sospechoso al Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología para el período 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim.

El aplazamiento se realizó porque Nadiem todavía estaba en prisión (período de detención suspendido) debido a una enfermedad.

«Así que pospusimos el próximo juicio hasta el martes 23 de diciembre de 2025», dijo el juez principal Purwanto Abdullah en la audiencia para leer el auto de procesamiento.

El fiscal de la Fiscalía General (Kejagung), Roy Riady, explicó que, según los resultados del examen médico, Nadiem no pudo asistir al juicio porque acababa de ser operado. (Hormiga)