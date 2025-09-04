Mejor Paramount+ Deal 2025: $ 1/mes, 90% de descuento

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Paramount+ nunca ha tenido mejor contenido. Dado que Viacom y CBS Access se fusionaron para formar el nuevo streamer en 2019, han crecido un catálogo impresionante que incluye algo para todos: piense en «Yellowjackets», «1923», «Survivor», «Jackass» y toda la trilogía «Padrino». También es el hogar de «South Park», que ha hecho olas con su temporada 27 políticamente puntiaguda.

Paramount I Birling Adiós al verano con un acuerdo especial de otoño, reduciendo el precio anual del plan esencial de Paramount+ por $ 29.99/año y el plan Paramount+ Premium estará disponible por $ 59.99/año, sin una prueba gratuita. La promoción, que se extiende del 3 al 18 de septiembre, está en vivo en todos los sitios hoy.

El plan esencial respaldado por anuncios del streamer incluye el acceso a toda su biblioteca a pedido (incluidos sus populares espectáculos originales de «Star Trek», cuyas transmisiones finales el 11 de septiembre y su precuela «Yellowstone» «1923»), además de seleccionar deportes en vivo. Con acceso a CBS, podrá transmitir en vivo docenas de eventos como el Temporada de la NFL, la UEFA Champions League, Los maestros & NWSL y más. Los suscriptores también pueden transmitir nuevas temporadas de series exitosas como «South Park», «Tulsa King», «Landman», «Alcalde de Kingstown» y el muy esperado «NCIS: Tony & Ziva», el 4 de septiembre.

Además, Paramount+ Audiences puede disfrutar de originales populares como «Landman» y «School Spirits»; Títulos de niños queridos como «Sonic the Hedgehog 3», «Spongebob Squarepants» y «Paw Patrol»; Hits de éxito de taquilla recientes como «Gladiator II»; Y, por supuesto, los deportes en vivo.

Paramount+ con los suscriptores de Showtime también tendrá acceso a series aclamadas por la crítica como «Yellowjackets», «La agencia», «Dexter: original pecado» y más.

Obtenga el nuevo Paramount+ descuento aquí y comience a transmitir contenido ilimitado a pedido por solo $ 29.99/año.