Juicio simultáneo de identificación de pago septiembre de 2025, BI: Crear una asistencia social no monetaria

Yakarta, Viva – Bank Indonesia (BI) A través del jefe del Departamento de Política del Sistema de Payos (DKSP), dijo Dicky Kartikoyono, porque actualmente el sistema ID de pago Todavía en la etapa de prueba, por lo que BI asegura que su lanzamiento no se llevará a cabo este mes.

El ID de pago en sí es un sistema de información que registra todos los datos de transacciones financieras de Indonesia, utilizando una identificación única basada en el número de registro de población (NIK).

«Así que no existe la identificación de pago hasta el día de hoy. Todavía somos sandbox, pruebas, pilotos, y eso todavía se está haciendo en BI», dijo Dicky en Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Dijo que el nuevo gobierno probaría el sistema de identificación de pago simultáneamente, a través de la distribución de asistencia social (Asistencia social) No conchas en la luna Septiembre de 2025.

«La asistencia social no en efectivo tendrá un nuevo programa por parte del gobierno en septiembre (2025), hay planes para lanzarse en Banyuwangi. Eso es lo que ayudamos con las pruebas», dijo Dicky.

Con respecto al patrón de prueba de su propio juicio, Dicky explicó que los aspectos a probar se llevarían a cabo a través de una serie de identificación de los diversos sistemas que tenía BI.

Afirmó que BI también garantizará la confidencialidad de los datos de transacciones públicas y se asegurará de que los datos permanezcan seguros y solo puedan usarse con aprobación.

«Todos los datos individuales en el sistema financiero deben ser con la aprobación del propietario de los datos, no puede ser descuidado. Esa es la columna vertebral de un negocio de fideicomiso llamado banca», dijo.

Se sabía, anteriormente BI a través del Director del Departamento de Política del Sistema de Payos, Dudi Dermawan, había dicho que la identificación de pago se lanzaría el 17 de agosto de 2025.

«El 17 de agosto saldrá la identificación de pago del nombre, y esto es muy poderoso», dijo.