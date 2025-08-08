Himachal Pradesh está alerta cuando IMD advierte sobre fuertes lluvias del 11 al 12 de agosto







Después de un intenso período de lluvia en la parte norte de la India, Himachal Pradesh experimentará fuertes lluvias nuevamente en los próximos días. El Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha emitido una nueva advertencia de actividad continua de lluvia en Himachal Pradesh. La agencia meteorológica ha dicho que es probable que Himachal Pradesh experimente fuertes lluvias en los próximos días.

Mientras el Imd ha emitido una alerta de naranja para el 11 y 12 de agosto en tres distritos y una alerta amarilla para los distritos restantes, la situación en la parte norte de la India parece peligrosa.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, Heavy Rain ha estado azotando al estado, incluida la capital Shimla, en las últimas 24 horas. Según el Centro Regional del IMD en Shimla, a partir de ahora, cuatro distritos están bajo una alerta amarilla para hoy (8 de agosto).

La temporada del monzón ha tenido un costo mortal en el estado. Desde el 20 de junio, se han registrado un total de 202 muertes debido a incidentes relacionados con el monzón. De estos, 108 personas perdieron la vida debido a la lluvia, las inundaciones y los deslizamientos de tierra, mientras que 94 muertes ocurrieron en accidentes de tráfico, según los últimos datos oficiales.

Mientras hablaba con los medios de comunicación sobre la intensa lluvia, Sandeep Kumar Sharma, científico senior del IMD Shimla Center, dijo que «se registró la lluvia ligera en lugares aislados en Kangra, MandiBilaspur y distritos de Sirmaur en las últimas 24 horas «.

Agregó además que, «entre el 8 y el 10 de agosto, es probable que la lluvia ligera a la moderada sea en los distritos de Mid and Baja Hill del Estado. El 8 de agosto, los lugares aislados en Solan, Mandi, Sirmaurio y Shimla pueden recibir una lluvia más pesada», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Mientras arrojaba luz sobre la alerta amarilla emitida por el IMD, dijo: «El 9 de agosto, se ha emitido una alerta amarilla para los distritos de Kangra, UNA y Sirmaur para las fuertes lluvias. Se espera que la actividad de lluvia se retire nuevamente desde la noche del 10 de agosto y continúe hasta la mañana del 11 de agosto,» según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Según Sharma, pueden ocurrir fuertes lluvias en los distritos aislados de Kangra, Mandi, Sirmaur, Una y Bilaspur durante este período.

Sharma también afirmó que «la lluvia generalizada es probable en todo el estado los días 11 y 12 de agosto. En particular, los distritos de Chamba, Kangra y Mandi han sido emitidos por una alerta naranja para las fuertes lluvias en estos días, mientras que las alertas amarillas se han emitido para otros distritos de la colina media como Bilaspur, Una, Hamirpur, Solan, Shimla, Sirmaur, Kullu, Kullu, y Chamba, como Chamba, As a As Alei.

El IMD también informó que la lluvia en Himachal Pradesh durante agosto ha sido un 35 por ciento por encima del promedio, con distritos como Solan, Kullu, Kinnaur, Bilaspur y UNA registrando casi el doble de la precipitación promedio.

El estado ha recibido un 13 por ciento más lluvia que el promedio estacional del 1 de junio al 8 de agosto. La lluvia en el distrito de Shimla ha sido el más alto, con Mandi siguiendo de cerca, con un 65 por ciento por encima del promedio. Además, los distritos de Chamba, Una, Bilaspur y Kangra han experimentado un aumento del 40 por ciento en la lluvia en comparación con el promedio.

A pesar de la falta actual de precipitación en numerosas regiones, no se han emitido advertencias de inundación significativas, a pesar de las condiciones húmedas.

(Con entradas ANI)





Fuente