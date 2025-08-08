Disney+ integración para ahorrar miles de millones en costos

En 2026, Disney espera obtener Hulu como una aplicación y servicio independiente, y fusionar completamente a Hulu en Disney+.

¿Por qué la Casa Mouse decidió esencialmente al atacar la plataforma Hulu, que algunos usuarios creen que es superior a Disney+? El jefe de Disney, Bob Iger, promocionó una serie de beneficios a través del movimientoincluyendo un mayor compromiso y tasas de rotación más bajas.

Pero una gran bendición para Disney debería aparecer en el lado de los gastos operativos. En el año fiscal 2025, Hulu tendrá costos de programación de $ 4.1 mil millones y gastos no programadores de $ 2.9 mil millones, aumentando a $ 4.4 mil millones en costos de contenido y $ 3.3 mil millones en costos no contentales por el año fiscal 2027, según las proyecciones por el analista de Moffettnathanson Robert Fishman. Disney tiene «una oportunidad para impulsar la eficiencia de costos adicionales de la eliminación de la tecnología duplicada y los costos administrativos» en Hulu, escribió en una nota del 14 de julio. Según Fishman, los beneficios de combinar a Hulu con Disney+ «probablemente aún no se capturen completamente en nuestro pronóstico actual».

Por supuesto, la totalidad de los costos de no programación de Hulu no desaparecerá mágicamente incluso después de que esté completamente subsumido en Disney+. Y habrá costos involucrados en la migración de Hulu por completo, incluida la parte de transmisión de TV en vivo del servicio, a Disney+. Pero claramente, la eliminación de la pila de tecnología independiente de Hulu promete ahorros sustanciales.

Disney ahora posee el 100% de Hulu después de que Disney finalmente cerró su Tratar con Comcast para comprar la participación de un tercio de NBCUniversal en The Streamer En junio de 2025. En la llamada de ganancias de Disney el miércoles con los analistas, Iger no cuantificó las sinergias de costos esperadas de la integración planificada de Hulu en la plataforma Disney+, aunque dijo que produciría «eficiencias operativas».

«Obviamente entregaremos eficiencias. Cuando estos estén juntos, estarán en una pila tecnológica como una plataforma tecnológica, por ejemplo,», dijo Iger. También señaló que Disney tiene un enfoque de ventas unificado para la publicidad en Hulu y Disney+, «pero esto le dará a nuestra organización de ventas la oportunidad de empaquetarlas de manera mucho más efectiva que antes».

Dicho esto, el CEO se centró en gran medida en lo que prometió será una «experiencia de consumo mucho mejor». «Estamos construyendo la propuesta de valor de Disney en la transmisión al combinar a Hulu en Disney+ para crear una experiencia de aplicación unificada con noticias y deportes de entretenimiento de marca y marca, lo que resulta en un destino de entretenimiento único para los suscriptores». Además, en el otoño de 2025, Hulu reemplazará el mosaico Star en Disney+ internacionalmente como la marca para la programación orientada a los adultos.

Según Iger, «al crear una oferta de transmisión diferenciada, proporcionaremos a los suscriptores enormes opciones, conveniencia, calidad y personalización mejorada, mientras que al mismo tiempo continúan aumentando la rentabilidad y los márgenes en nuestro negocio de transmisión de entretenimiento a través de un mayor compromiso esperado, menor agitación, eficiencias operativas y un mayor potencial de ingresos publicitarios».

«Vas a terminar con una experiencia de consumo mucho mejor cuando [Hulu and Disney+] Las aplicaciones se combinan combinando todos los activos del programa de ambas aplicaciones, ambas aplicaciones actuales, y obviamente, con una mejor experiencia del consumidor, la capacidad de reducir la rotación, que obviamente es algo en lo que estamos muy, muy centrados y comprometidos a hacer «, dijo Iger a los analistas.

Los clientes aún podrán comprar una suscripción independiente de Hulu, así como un plan de Disney+ independiente.

Pero Iger ve la integración completa de Hulu-Disney+ como empujando las tasas de suscripción de paquete aún más altas. El equipo de transmisión de Disney está «experimentando como loco, donde básicamente estamos probando diferentes elementos para los consumidores y recuperando los datos de ellos para descubrir qué funciona mejor», en términos de presentación y recomendaciones de contenido, dijo Iger.

En una nota de investigación del 6 de agosto, Fishman escribió: «La estrategia general de DTC de Disney está cristalizando en torno a una experiencia de aplicación unificada. Con Hulu ahora listo para estar completamente integrado en Disney+, la compañía está racionalizando su producto y priorizando una aplicación para la adquisición y retención de clientes», escribió Fishman en una nota del 6 de agosto. Dijo que la «inversión más clara» vendrá en forma de mejoras de productos, particularmente en torno a «algoritmos de recomendación más eficientes y efectivos, lo que debería impulsar un compromiso más fuerte y una reducción de rotación».