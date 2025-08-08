Estas tres figuras liderarán las fuerzas Elite 3 Matra Tni, ¿quién eres?

Yakarta, Viva – Comandante TNI El general de TNI, Agus Subiyanto, nombró a tres comandantes de las tropas de TNI Elite para convertirse en comandante del Cuerpo de acuerdo con la decisión del número de comandante de TNI KEP/1033/VIII/2025.

En el decreto, fue declarado por el mayor general Djon Afriandi, quien anteriormente se desempeñó como comandante del Comando de las Fuerzas Especiales (Danjen Kopassus) El ejército ahora es nombrado comandante de Kopassus (Pangkopassus).

Además, el mayor general (Mar) Endi Supardi, que anteriormente se desempeñó como comandante Marina (Dankormar) ahora es nombrado comandante del Cuerpo de Marines (Pangkormar).

Este último es el mariscal Muda (Marsda) niega a Muis, quien anteriormente se desempeñó como comandante de las fuerzas de movimiento rápido (Dankopasgat) fue nombrado por el comandante del comandante para convertirse en el comandante del cuerpo Kopasgat (Corrección).

Jefe de la sede de la sede de TNI (Kapuspen) sede de la sede del mayor general Kristomei Sianturi confirmó la existencia del decreto del comandante TNI.

Con el aumento en el estado de la posición, se estima que todos los comandantes de la fuerza de élite que anteriormente se desempeñaron como dos estrellas recibirían ascenso a tres estrellas.

Sin embargo, no es seguro cuándo tendrá lugar la procesión de la promoción.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto hizo oficialmente el comandante del Cuerpo de la Marina de la Armada, el comandante del comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército y el comandante del Cuerpo de Movimiento Fast de la Fuerza Aérea como un oficial de TNI de tres estras de alto riesgo.

La política se determinó en la regulación presidencial (pepres) número 84 de 2025 con respecto a las enmiendas al número de regulación presidencial 66 de 2019 con respecto a la estructura organizativa del Ejército Nacional Indonesio, que fue firmado por el presidente PRABOWO en Jakarta, el 5 de agosto de 2025.

En Perpres No. 84/2025, la copia fue recibida por Entre En Yakarta, el viernes, el presidente Prabowo también cambió el nombre del liderazgo del Cuerpo de Marines, Kopassus y Kopasgat, que originalmente se llamaba «Comandante General» con el rango de dos estrellas en «Comandante» con un rango de tres estrellas. Las disposiciones están contenidas en el párrafo del Artículo 59A (2), el párrafo del Artículo 59B (2) y el Párrafo del Artículo 59C (3), así como la Sección del Apéndice de la Regulación Presidencial No. 84/2025. (Hormiga)