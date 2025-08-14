Himachal Pradesh: 241 Muertes Este monzón, la pérdida de infraestructura masiva informó







Continuo pesado lluvia En las últimas 24 horas ha causado daños nuevos en varias partes de Himachal Pradesh, sin signos de alivio inmediato. Si bien no se informaron víctimas importantes durante la noche, las pérdidas de infraestructura siguen siendo significativas, particularmente en la red de carreteras, dijo el jueves el ministro de educación Rohit Thakur.

«El daño se produce en múltiples ubicaciones debido a la lluvia en curso. Incluso anoche, se produjeron pérdidas significativas, aunque en su mayoría estaban relacionadas con la infraestructura», dijo Thakur a los periodistas. Confirmó que los incidentes de CloudBurst se han informado de la circunscripción de la Asamblea de Rampur.

El ministro dijo que el departamento de obras públicas ha sido ordenada a restaurar las carreteras con prioridad, especialmente porque la temporada de cosecha de Apple está en su apogeo. «Nuestro esfuerzo será asegurar que la situación vuelva a la normalidad y que la temporada de Apple no se vea afectada», dijo.

Mientras tanto, la actual temporada del monzón en Himachal Pradesh ha cobrado 241 vidas desde el 20 de junio, con 126 fallecidos Directamente vinculado a incidentes relacionados con la lluvia y 115 muertes en los accidentes de tráfico, según la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado (SDMA).

Según el informe de pérdida acumulada emitida por el SDMA el miércoles, los desastres desencadenados por la lluvia, como deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas, cloudbursts, ahogamiento, rayos, electrocución y otras causas relacionadas han dejado a 126 personas muertas en varios distritos. El desglose incluye 17 muertes en chaparrón Incidentes, 23 debido a ahogamiento, 13 de los rayos y varios otros de deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y accidentes que involucran caídas de terreno empinado.

El informe también reveló que 115 personas perdieron la vida en un camino separado. accidentes Durante el mismo período, destacando el peaje combinado de los peligros inducidos por el monzón y las condiciones de conducción peligrosas en medio de lluvias incesantes.

Mandi El distrito registró el mayor número de muertes relacionadas con la lluvia a 26 muertes, seguido de Kangra (28 muertes) y Chamba (9 muertes). En los accidentes de tráfico, Mandi volvió a encender la lista con 21 muertes, seguido de Chamba (17 muertes) y Shimla (15 muertes).

El daño por infraestructura ha sido extenso. La SDMA informó que 323 carreteras permanecen bloqueadas, 70 transformadores de distribución de electricidad (DTR) han sido dañados y 130 esquemas de suministro de agua se interrumpen. La pérdida monetaria estimada a la propiedad pública y privada en todo el estado ha cruzado Rs2,03,123 lakhs (más de Rs2,031 millones de rupias).

Los sectores de agricultura y horticultura también han sufrido significativamente, con cultivos en miles de hectáreas dañadas. Las pérdidas de viviendas incluyen 259 casas totalmente dañadas y 264 casas parcialmente dañadas, junto con daños graves a vaqueras, tiendas y otras estructuras.

La SDMA ha reiterado avisos instando al público a evitar viajar a áreas de alto riesgo, particularmente zonas propensas a deslizamientos y riberías, ya que se espera que la lluvia continúe en partes del estado.

