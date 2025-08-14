Frente a la misa de exploración, Wamenkeu reveló los beneficios de ahorrar para las ruedas de la economía indonesia

Yakarta, Viva – Viceministro de Finanzas, Timst Das El mejor amigo llamado Tommy, reveló el impacto positivo de las actividades de salvación para las ruedas de la economía indonesia, a la misa de exploración en el campamento de Cibubur, East Yakarta.

Leer también: KSSK ‘PEDE’ La economía indonesia 2025 aún puede crecer un 5 por ciento, ver el indicador



El momento tuvo lugar en el «Me gusta) 2025» 525 «, que estaba en manos de OJK junto con Bank Indonesia (BI), el Ministerio de Finanzas, y LPS, con el tema» Generación Young Intelligent Finance, hacia Indonesia Gold «.

Inicialmente, la pregunta se emitió para Tommy de un Pramukawati llamado TRI de Sorong, suroeste de Papua, sobre consejos para convertirse en una gran generación joven de los sucesores de la nación.

Leer también: Entonces, los ahorros futuros de la República de Indonesia, Erick Thohir está listo para proteger el papel estratégico y entre



«¿Qué consejo podemos hacer para darnos cuenta del sueño?» Tri le preguntó a Tommy como transmitida en la Autoridad de Servicios Financieros de YouTube, el jueves 14 de agosto de 2025.



Representante del Ministro de Finanzas (Wamentkeu), Thomas Djiwawandoo (Dok: Minist: Ministerio)

Leer también: Coopera el sector real, Aftech alentará a la economía digital a ayudar a los objetivos económicos de la República de Indonesia 8%



Respondió, Tommy también dijo que de los muchos exploradores presentes en la ubicación y tenía ahorros En el banco, por supuesto, tienen el sueño de poder hacer felices a sus padres.

Dio un ejemplo, por ejemplo, había entre los que estaban la intención de salvar una casa para sus padres. Cuando se realice, en el proceso de construcción de la casa habrá una serie de trabajos que absorberán el parto.

«Bueno, si haces una casa nueva para padres y madres, también ayuda al trabajo de otras personas, ¿verdad? El que construyó un contratista, hay un carpintero, hay quienes hacen techos, etc.», dijo.

Wamenkeu Continuando, con la apertura de muchas oportunidades de trabajo que absorben tales trabajadores, las ruedas económicas también girarán y participarán impacto contra la economía a nivel nacional.

Por lo tanto, Tommy también aconsejó a los exploradores que continúen siendo consistentes en el ahorro, para cualquier propósito positivo. Para que también puedan crear otros impactos positivos en la economía nacional, como se ejemplificó el caso.

«Ahora, ayuda a trabajar. Ayuda a trabajar, a hacer crecer la economía. Entonces, el tubo continúa para que pueda participar en el desarrollo del país, ayudar a los padres y construir los negocios de la nación», dijo.