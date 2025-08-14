Antes del discurso estatal en la sesión anual del MPR/DPR, Prabowo quería nadar para relajarse

Yakarta, Viva – Ministro de Secretario Nación (Estadersneg) RI, Praseteto Hadi reveló preparaciones Presidente Prabowo Subanto antes discurso Ciudadanía en sesión MPR/DPR Ri anual en el complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

Según él, Prabowo solía nadar para mantener la aptitud física y calmarse.

«Por lo general, la preparación es el presidente para nadar, de modo que se relaja», dijo Prasetyo a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la 19ª Sesión de la Sesión de la Conferencia de la Unión Parlamentaria de los Estados miembros de la OIC (PUIC) o la Asociación Parlamentaria de países que son miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OKI) Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

El político de Gerindra agregó que el discurso estatal del presidente Prabowo fue una agenda de rutina antes de la conmemoración del Día de la Independencia. Prasetyo también reveló que Prabowo y el equipo se han centrado en preparar el material del habla en los últimos días.

«De hecho, luego para cumplir con sus obligaciones, para pronunciar un discurso estatal. Mañana es el viernes 15 de la mañana, el presidente pronunciará un discurso estatal», dijo.

Además de los discursos estatales, Prabowo también pronunciará el discurso del proyecto de ley APBN 2026 por la tarde. Praseteto dijo que Prabowo y el equipo habían preparado el discurso en los últimos días.

«Él junto con el equipo durante varios días se concentra en compilar el discurso que, por supuesto, su énfasis no saldrá de Astacita y cuáles son los programas prioritarios del gobierno del Sr. Prabowo Subianto y Mas Gibran Rakabuming Raka», concluyó.

Se aconseja a los residentes que vean el discurso del presidente

Anteriormente, el jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO), Hasan Nasbi, le pidió al público que escuchara el discurso que pronunciará el presidente indonesio Prabowo Subianto.

La apelación estuvo de acuerdo con el Circular (SE) Ministro de Secretario de Estado Número B-25/M/S/Tu.00.03/08/0825 sobre pautas para el 80 aniversario de la Independencia de Indonesia en 2025.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, pronunció un discurso en la sesión del gabinete plenario en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, el viernes 21 de marzo de 2025

«De conformidad con el 80 aniversario de la República de Indonesia, emitido por el Ministro de Estado el 12 de agosto de 2025, se aconseja a todos los niveles de la sociedad que sigan las transmisiones en vivo de los dos discursos», dijo Hasan en el edificio Kwarnas, Gambir, Jakarta Central, jueves 14 de agosto de 2025.

Hasan dijo que el gobierno proporcionaría transmisiones en vivo a través de la radio, la televisión, YouTube y otros.

El primer discurso estatal de Prabowo se llevará a cabo por la mañana alrededor de las 09.00 WIB será entregado por el presidente Prabowo frente a la Asamblea Consultiva (MPR) del pueblo.

Mientras que el segundo discurso estatal será pronunciado por Prabowo en la reunión plenaria de DPR alrededor de las 14.30 WIB mañana.