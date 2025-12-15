Hay una característica secreta en el juego Roblox The Forge que sorprende a los jugadores

Jacarta – la fraguauno de juego la aventura y juego de rol más popular de la plataforma Roblox, ha vuelto a llamar la atención de la comunidad.

No por errores o caídas del servidor, sino porque aparecen característica Nuevos secretos que no habían sido anunciados oficialmente anteriormente. Esta característica hace que muchos jugador sorprendido y curioso por explorar más a fondo.

Desde la actualización de la versión 1.0.3 del 6 de diciembre de 2025, The Forge presenta varios contenidos nuevos, pero algunas características oculto solo se conoce después de que los jugadores exploran activamente cada rincón del mapa.

Estas características no sólo mejoran la experiencia de juego, sino que también añaden estrategia y un elemento sorpresa para los jugadores.

1. Daño al sistema Racun (Daño por veneno)

Una de las características más sorprendentes es un sistema de daños por veneno que apareció sin anuncio oficial. Este sistema se llama daño en el tiempo (DoT), lo que significa que el efecto de veneno continuará reduciendo el HP del enemigo durante varios segundos después de ser golpeado por un determinado ataque.

Descripción de la característica:

Este efecto no es visible en los ataques normales, por lo que los jugadores deben observar los cambios en el HP del enemigo.

Los efectos del veneno se pueden combinar con ciertas armas u objetos para luchar contra enemigos o jefes fuertes.

Esta característica anima a los jugadores a explorar áreas ocultas para encontrar fuentes efectivas de veneno.

2. Enemigo secreto: Blight Pyromancer

Esta característica de veneno está relacionada con un nuevo enemigo llamado Blight Pyromancer. Este enemigo es raro y solo aparece en lugares ocultos en el área de las Profundidades Volcánicas.

Descripción del enemigo:

Tipo: mago con habilidad de ataque de fuego y efecto venenoso.

Objeto soltado: Venom Crumb, que los jugadores pueden usar para agregar efectos de veneno a las armas.

Estrategia: los jugadores deben tener cuidado porque este enemigo ataca con una combinación de corto y largo alcance.

Estos enemigos son clave para que los jugadores aprovechen al máximo el sistema de veneno. Al encontrar y derrotar al Blight Pyromancer, los jugadores pueden mejorar significativamente sus habilidades de lucha.

3. Característica de armadura cosmética oculta

Además de la mecánica de batalla, la actualización de diciembre trajo una característica pequeña pero muy apreciada por los jugadores: un modo para ocultar la apariencia de la armadura sin reducir las estadísticas.

Descripción de la característica:

Se accede a esta función a través del ícono del ojo en el menú Equipo.

Los jugadores aún pueden tener protección total contra la armadura, pero la apariencia del personaje se puede ajustar según sus gustos.

Útil para jugadores que quieren hacer que la apariencia de su personaje sea más única o estética.