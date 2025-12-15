Estafa de tierra por trabajo: audiencia sobre los cargos contra Lalu Yadav aplazada hasta el 19 de diciembre







Un tribunal de Delhi concedió el lunes tiempo adicional a la Oficina Central de Investigaciones (CBI) para presentar informes de verificación en el presunto caso de corrupción de tierras por trabajo que involucra al supremo Rashtriya Janata Dal (RJD). Entonces prasad Yadav, sus familiares y otros acusados.

El juez especial (Ley de Prevención de la Corrupción) Vishal Gogne de los tribunales de Rouse Avenue aplazó la audiencia sobre la formulación de los cargos hasta el 19 de diciembre después de que la agencia de investigación pidiera más tiempo para presentar informes de verificación de todos los acusados.

El tribunal está examinando si los cargos deben formularse según las secciones 120B, 420, 467, 468 y 471 del Código Penal de la India (IPC), junto con las disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1988.

En una audiencia anterior celebrada el 11 de diciembre, el tribunal aplazó el asunto y concedió a la CBI tiempo adicional para presentar informes de verificación.

Según la CBI, se produjo “corrupción a gran escala” entre 2004 y 2009, cuando Lalu Prasad era Ministro de Ferrocarriles de la Unión, y la agencia alegó que se adquirieron parcelas de tierra a nombre de los propietarios de Lalu. miembros de la familia y una empresa vinculada a ellos, a menudo a tasas inferiores al valor de mercado y en gran medida a través de transacciones en efectivo.

A cambio, supuestamente se proporcionaron puestos de trabajo en puestos del Grupo ‘D’ en varias zonas ferroviarias a quienes transfirieron las tierras.

El Ministerio del Interior de la Unión ya ha sancionado a la CBI para procesar a Lalu Prasad en el caso de corrupción, mientras que tanto el ED como la CBI continúan llevando a cabo investigaciones paralelas sobre los supuestos 600 millones de rupias. lavado de dinero Sendero vinculado a transferencias terrestres en Patna.

En julio, el Tribunal Supremo se negó a considerar la petición de Lalu Prasad Yadav de suspender el proceso en el caso de tierras por trabajo.

Había presentado una petición de permiso especial (SLP) impugnando el rechazo del Tribunal Superior de Delhi a su solicitud de detener el juicio después de que la CBI presentara múltiples pliegos de cargos en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción.

Recientemente, el Distrito Principal y Sesiones El juez-juez especial (Ley PC) había emitido avisos a la CBI sobre las solicitudes de transferencia presentadas por el ex ministro principal de Bihar, Rabri Devi, quien buscaba que el caso de corrupción se trasladara fuera del tribunal del juez especial Gogne.

