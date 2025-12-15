El Instagram de Lisa Mariana fue invadido por internautas y se les pidió que respondieran a la cuestión de la demanda de divorcio de Ridwan Kamil por parte de Atalia.

VIVA – Noticia de la demanda de divorcio que se está interponiendo. Atalia Praratya hacia su marido, Ridwan KamilDe repente se convirtió en el centro de atención del público. No sólo se discuten los nombres de la pareja mariana lisa Los internautas han vuelto a quedar atrapados y están siendo ampliamente discutidos por los internautas en las redes sociales, especialmente en Instagram.

Lea también: El viaje amoroso de Ridwan Kamil y Atalia Praratya, 29 años de matrimonio, termina en una demanda de divorcio



La cuenta de Instagram de Lisa Mariana se vio repentinamente invadida por comentarios de internautas que mostraron curiosidad por su actitud y reacciones ante la noticia del divorcio de Ridwan Kamil y Atalia. Como se sabe, Lisa anteriormente atrajo la atención del público porque se decía que tenía una relación especial con el ex gobernador de Java Occidental, e incluso afirmó tener un hijo con Ridwan Kamil. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: La serie de controversias de Ridwan Kamil en 2025: casos de corrupción, trampa y divorcio



Esta situación hizo que muchos internautas acudieran a dejar comentarios en la columna de subidas de Lisa Mariana. Cuestionaron la opinión de Lisa sobre la demanda de divorcio de Atalia en el Tribunal Religioso de Bandung. Algunos de los comentarios eran tan curiosos que el sarcasmo era claramente visible.

«lisa, RK está divorciada. ¿Qué opinas jajaja @lisamarianaaa?».

Lea también: Esta semana se celebrará el primer juicio de divorcio de Ridwan Kamil y Atalia Praratya



«Resulta que Lisa realmente separó los hogares de las personas y redujo drásticamente el prestigio de RK».

«La hermana dijo que la señora Love está demandando el divorcio, señor RK, ¿qué piensa, hermana?»

Hasta el momento, Lisa Mariana no ha dado una respuesta abierta a la avalancha de comentarios. Sin embargo, la atención de los internautas sigue centrándose en él, a medida que se desarrolla la cuestión de la familia de Ridwan Kamil y Atalia Praratya, que ahora ha entrado en el ámbito de la ley.

Mientras tanto, el Tribunal Religioso (AP) de Bandung confirmó la demanda de divorcio presentada por Atalia Praratya contra Ridwan Kamil. Se afirma que la demanda ha sido registrada oficialmente y actualmente se encuentra en las etapas iniciales de juicio.

El registrador de la Autoridad Palestina de Bandung, Dede Supriadi, confirmó que el caso se conocerá pronto.

«Es cierto, la demanda de divorcio ha sido presentada y comenzará a tramitarse en un futuro próximo», afirmó al confirmarlo.

También explicó que la demanda de divorcio se registró a través de la abogada Atalia Praratya y que el primer juicio estaba previsto que se celebrara en un futuro próximo. Aun así, el tribunal no ha revelado detalles del contenido de la demanda ni del número de caso registrado.

«Olvidé el número del caso, pero lo que está claro es que la demanda ha sido registrada y está previsto un primer juicio en un futuro próximo», afirmó.