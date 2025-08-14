Perseguir un objetivo de familia cuántica, marketing digital

Yakarta, Viva – En medio de la intensa competencia, fabricante de marcas indonesias auténticas Cuántico Broting, Pt Quantum Tosan Internassional Quantum se basa en estrategia comunicación digital Fuerte para impulsar el marketing en este momento.

Con esta estrategia, Quantum ganó un premio por dos categorías a la vez: colchón de espuma y brochada, en el evento de la marca original de Indonesia (IOB) 2025 organizado por Business Digest (SWA Media Group). Este premio es una prueba de calidad e innovación consistentes, así como el reconocimiento de la confianza y la lealtad de los consumidores indonesios en las marcas locales.

«Con calidad producto La experiencia consistente y positiva, Quantum se basa en el poder del boca a boca «, dijo Yufardis, director del grupo cuántico Diktup de su declaración, jueves 14 de agosto de 2025.

Reveló, desde su establecimiento en 1999, Quantum se posicionó como un proveedor de soluciones de sueño para el mercado medio a superior, con el 90 por ciento de las materias primas producidas en el país. El enfoque no es solo vender productos, sino construir experiencias saludables para el sueño a través de materiales libres de metales pesados, diseño ergonómico e innovaciones sostenibles.

«También alentamos a los clientes a compartir experiencias en las redes sociales para fortalecer la reputación de nuestra marca», agregó.

Uno de los últimos avances es la novedad dual comodidad, un colchón con dos niveles de ternura para parejas con diferentes preferencias de sueño. Además, Quantum popularizó los productos Topper como el Prima Donna de las ventas, y presentó tecnología de tela fresca a táctil en colaboración con socios belgas.

Además, reveló que el equipo de redes sociales que consta de 60 personas administra activamente contenido educativo, sesiones de transmisión en vivo interactivas y colaboración con creadores de varios campos, como la salud, la crianza de los hijos y la vida en el hogar.

Este enfoque hace que Quantum no solo sea un productor de colchones, sino también una fuente confiable de información sobre la calidad del sueño, la salud espinal y la selección de materiales seguros.

Los logros nacionales son un punto de apoyo para entrar en el mercado global. Desde la última década, Quantum ha estado presente en Europa a través de una sala de exposición en Praga, República Checa, y productos distribuidos a Italia, Suiza y países circundantes. Las exportaciones actualmente contribuyen alrededor del 10 por ciento de las ventas, con planes de ingresar al mercado de los Estados Unidos en 2027.

Aun así, el enfoque en el mercado interno sigue siendo una prioridad, incluida la expansión de la distribución a las regiones de Papua, Aceh y Bali. Con una fábrica de 16 hectáreas en Bogor, así como instalaciones en Makassar y Banjarmasin, Quantum está listo para satisfacer la demanda del mercado con capacidad de producción calificada.

«En el pasado, Bill Gates dijo que una casa era una computadora, queríamos una familia cuántica», concluyó Yufardis.