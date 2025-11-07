Lo que Pep Guardiola le dijo a Jeremy Doku durante el partido de tiempo completo contra el Borussia Dortmund dice mucho del Manchester City

El Manchester City ganó 4-1 al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones el miércoles por la noche.

Jeremy Doku en acción con el Manchester City contra el Borussia Dortmund

El Manchester City dio un paso más para asegurarse un lugar en los octavos de final de la Liga de Campeones con una victoria por 4-1 sobre el Borussia Dortmund el miércoles por la noche, pero Los azules no se lo estaban pasando muy bien.

Una primera hora dominante le dio al City tres goles gracias a un doblete de Phil Foden y un gol de Erling Haaland. Pero el Dortmund se negó a ceder y amenazó con remontar cuando entró Waldemar Anton.

En ese momento los visitantes alemanes estaban haciendo todas las preguntas, pero un intento tardío de Rayan Cherki aseguró los puntos para el City.

Fue una actuación alentadora por parte de los Blues, pero el técnico Pep Guardiola se habrá sentido decepcionado por la forma en que su equipo permitió que el Dortmund regresara al juego y el jefe de Etihad estaba visiblemente frustrado con Jeremy Doku por permitir que Anton anotara con un tiro libre lanzado rápidamente.

A pesar de los aspectos positivos que pudo sacar de la actuación, Guardiola habló con Doku en el campo después del partido para explicarle su punto. Demostró cuánto deseaba el técnico del City una actuación impecable y dejar la portería a cero.

Preguntado por TNT Sports sobre la conversación, Doku dijo: «Porque hubo un malentendido sobre su gol con el tiro libre. Pero siempre queremos mejorar y ser los mejores».

El extremo, que creó el segundo para Erling Haaland, añadió: «Fue una gran noche contra un buen rival. Creo que empezamos bien y marcamos algunos buenos goles. La segunda parte fue un poco difícil, pero como equipo estamos muy contentos con esta victoria».

«Lo disfruté. Siento que puedo mejorar mucho más, en mis últimos pases, frente a la portería, pero hoy lo disfruté y ahora voy a descansar porque hay un gran partido por delante».

Ese gran partido es el Liverpool en el Eithad el domingo, donde una victoria permitiría al City llegar al receso internacional de noviembre en segundo lugar en la Premier League y con tres victorias consecutivas.

«[Winning] Eso sería una semana perfecta para el parón internacional», afirmó Doku. «Tenemos que descansar bien, recuperarnos bien y prepararnos bien».