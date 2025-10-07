‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ establece el relanzamiento del 25 aniversario

El mago de niño con gafas favoritos de todos está celebrando un notable aniversario.

«Harry Potter y la piedra del hechicero «(o, la piedra del filósofo, si eres británico) cumple 25 años este año. Para honrar el hito, Warner Bros. está desplegando una celebración de un año en todas las divisiones de la compañía de medios. Aunque algunos detalles permanecen bajo la capa de la invisibilidad, los fanáticos pueden esperar una rehabilitación global de la película original de la película especial, los productos de edición especial y las promociones minoristas. Un nuevo diseño de promociones. Un nuevo diseño. El brillo mágico de un Patronus, presentará un prominente en las líneas de productos nuevas y existentes y las activaciones minoristas atractivas, señaló la compañía en un comunicado de prensa.

«Este aniversario no solo celebra el legado de la película original, sino que también presenta la magia a una nueva generación», dijo Warner Bros. Discovery Global Consumer Products Group.

«Harry Potter and the Sorcerer’s Stone», que abrió el 16 de noviembre de 2001, se convirtió en una sensación instantánea, allanando el camino para una de las franquicias más exitosas en la historia de la taquilla y convirtiendo a las estrellas de entonces desconocidas Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en nombres familiares. El extenso mundo mágico continuó con siete secuelas, así como tres spin -offs de «fantásticas bestias». También hay un espectáculo en el escenario, «Harry Potter y el niño maldito» y los parques temáticos en varias partes del mundo.

Ahora, un cuarto de siglo después de la primera película y 15 años después del capítulo final, «Deathly Hallows: Parte 2», el estudio regresará a Hogwarts con la próxima serie de televisión de HBO. El programa, que volverá a visitar los libros populares del autor JK Rowling, está programado para estrenarse en 2027.