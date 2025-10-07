¡Filas de autos baratos con luces emergentes que hacen la nostalgia de los 80-90!

VIVA – Luz Frente al modelo de faros emergentes o las luces «levantadas» han sido un ícono automotriz en la década de 1980-1990. Este diseño único hace móvil Mirada futurista y deportiva en su día.

Sin embargo, como el desarrollo de las regulaciones de seguridad y aerodinámica, los faros emergentes comenzaron a ser abandonados por la industria automotriz moderna.

Aun así, para los fanáticos de los autos clásicos, esta característica todavía tiene su propio encanto. La buena noticia, todavía hay algunos autos con faros emergentes que puedes encontrar en el mercado coche usado con precio relativamente asequible.

Basado en informes Caricutas Citado por Viva el martes 7 de octubre de 2025, aquí hay 10 autos clásicos con faros emergentes que todavía vale la pena comprar hasta ahora.



El auto Mazda MX-5 Miata usa el único borde del mundo.

1. Mazda MX-5 (ON)

Mazda MX-5 La primera generación (o Miata NA) es el icono de automóvil de automóviles más famoso. Este auto es ligero, divertido de conducir y famoso por su control ágil.

El precio de la unidad usada en el mercado comienza desde alrededor de RP. 60 millones a RP. 120 millones, dependiendo de la condición del cuerpo y máquina. Sin embargo, debe tener cuidado porque este modelo a menudo tiene un problema con el óxido en el fondo del cuerpo y el chasis trasero.

2. Porsche 924

¿Quieres sentir la sensación de montar Porsche sin gastar demasiado? Porsche 924 puede ser una opción interesante. Este modelo utiliza un motor VW 2.0L con una potencia de aproximadamente 125 hp.

El precio de los primeros varía de Rp100 millones a Rp180 millones, dependiendo de las condiciones y la escasez. La versión 924s y el turbo pueden ser más caros, pero ofrecen un rendimiento más potente.

3. Toyota MR2 (SW20)

El Toyota MR2 de segunda generación es conocido como un automóvil barato de motor medio que es emocionante de conducir. Con un diseño aerodinámico y faros emergentes típicos en los años 90, este automóvil tiene un aura deportiva fuerte.

El precio de MR2 usado en el mercado indonesio se encuentra generalmente en el rango de RP. 70 millones a RP. 150 millones, dependiendo de la condición. Asegúrese de que el motor y la transmisión sigan siendo saludables porque muchas unidades son antiguas.

4. Volvo 480

Volvo 480 es un hatchback de estilo europeo único con faros emergentes y diseño futurista. Aunque el rendimiento no es tan grande como MR2, este automóvil tiene un alto valor de colección.