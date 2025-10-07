Se confirmó que Marc Márquez estaba ausente hasta noviembre después de un accidente en MotoGP Mandalika

VIVA – corredor Ducati, Marc MárquezEs seguro que se detendrá de la pista hasta noviembre de 2025 después de experimentar lesión en su hombro derecho debido a un accidente en el evento Motogp Indonesia en el circuito Mandalika.

Esta noticia fue confirmada directamente por el equipo de Ducati el lunes (6/10), que explicó que Márquez ahora estaba bajo tiempo convalecencia Intensivo y no caerá en las próximas dos series, a saber, el MotoGP australiano y el MotoGP de Malasia.

El incidente del accidente de Marc Márquez en MotoGP Mandalika 2025

Accidente en la esquina temprana de Mandalika

El incidente que hizo herido a Márquez en la primera carrera en el circuito de Mandalika. En ese momento, el español estuvo involucrado en contacto con Marco Bezzecchi (VR46 Ducati). La dura colisión hizo que la motocicleta de Márquez perdiera el control y cayera en un área de curva rápida, lo que lo hizo que se quejara de un dolor agudo en el hombro derecho.

Después del examen inicial del equipo médico de MotoGP en el lugar, Márquez fue inmediatamente trasladado a Madrid, España, para someterse a un examen más detallado en el Hospital Interno Ruber.

El equipo médico que se maneja, incluido el famoso especialista en ortopedia, el Dr. Samuel Antuña y el Dr. Ignacio Roger de Ona, encontró una grieta en el hueso del coracoideo (parte del hombro derecho) y lesiones al tejido del ligamento.

Aunque la lesión fue bastante grave, la buena noticia no se encontró daños adicionales en el área del brazo derecho que anteriormente se había roto debido a un accidente en la temporada 2020.

No sometido a cirugía, enfoque de rehabilitación

En la declaración oficial de Ducati Gresini, se explicó que la condición de Márquez no requería cirugía. El equipo médico recomienda que se someta a un tratamiento conservador, que incluye descanso total, restricciones de movimiento y terapia de rehabilitación gradual para fortalecer los músculos del hombro y acelerar el proceso de recuperación.

«Afortunadamente, la lesión no es grave, pero es importante respetar el calendario de recuperación. Mi objetivo es regresar antes del final de la temporada, pero sin apresurarse fuera de la recomendación del médico», dijo el Dr. Samuel Antuna citado por Viva de Chocar Martes 7 de octubre de 2025.

El propio Marquez a través de sus cuentas de redes sociales expresó su decepción porque tuvo que perderse algunas carreras, pero también enfatizó que la seguridad y la condición física se convirtieron en una prioridad.