Hacer trampa para jugar a Padel con el ex

VIVA – Hogar de futbolistas Pratama Arhan y celebridades Azizah salsha De vuelta en el foco público. La pareja que se casó en agosto de 2023 fue golpeada por varios temas controvertidos, desde supuesta infidelidad hasta noticias del primer juicio de divorcio.

El siguiente es un resumen de los problemas que sacuden sus relaciones en función de la información que circula en los medios de comunicación.

El primer juicio de divorcio en el tribunal religioso

Las impactantes noticias surgieron el lunes 25 de agosto de 2025, cuando se sabía que Pratama Arhan y Azizah Salsha se sometieron al primer juicio de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang.

La sesión que tuvo lugar de manera cerrada fue detectada por los medios de comunicación accidentalmente cuando los periodistas cubrieron otros casos. Registrado como divorcio de divorcio con el número de caso 4274/PDT.G/2025/PA.TGRS, esta demanda fue presentada por Arhan a través de su abogado, Singgih Tomi Gumilang.

El juicio tuvo lugar brevemente, solo unos 15 minutos, sin presencia directa Arhan o Azizah. Azizah tampoco envió representantes, por lo que el juicio se pospuso para una mayor mediación.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de ambas partes relacionadas con los motivos de la demanda, dejando al público en especulación.

El tema del asunto de Azizah Salsha

El tema de la infidelidad es uno de los principales desencadenantes de Hubbub en las redes sociales. En agosto de 2024, durante su primera celebración del aniversario de bodas, se rumoreaba que Azizah tenía una aventura con Salim Nauderrer, la ex amiga de Rachel Ven.

Este rumor proviene de una carga de cuenta anónima que muestra un mensaje y narrativa de supuesta infidelidad. Sin embargo, tanto Arhan como Azizah negaron firmemente esta acusación, apoyada por las declaraciones familiares y de amigos cercanos.

Azizah incluso tomó medidas legales al informar dos cuentas de redes sociales a la sede de la policía de la investigación penal en agosto de 2025 por la supuesta propagación de Hoaks y difamación.

Azizah Salsha jugando a Padel con ex amigo

Además, surgieron otras especulaciones cuando Azizah fue atrapada en la cámara jugando con su ex novia, Philo Paz Armand. La foto de ellos en un cuadro provocó la supuesta cercanía.

Aunque no hay evidencia concreta que respalde los cargos de infidelidad, este momento empeoró la situación de su hogar a los ojos públicos.

La eliminación de las fotos de la boda

Los signos de Rift se destacan cada vez más cuando Pratama Arhan eliminó la mayoría de las fotos de su boda con Azizah de su cuenta de Instagram. Este paso coincide con la foto viral de Azizah con Philo Paz, que provocó más especulaciones.

La cuenta de Instagram de Azizah también mostró la falta de cargas relacionadas con Arhan en los últimos tiempos, aunque algunas fotos de unión aún se quedaron en la cuenta de Arhan. La eliminación de esta foto de boda se considera una fuerte señal de tensión en su relación.

Tantangan matrimonio a larga distancia

Las relaciones de larga distancia son una de las pruebas más difíciles para esta pareja. Arhan, quien juega para el Bangkok United Club en la Liga Tailandesa, a menudo está en el extranjero, mientras que Azizah pasa más tiempo en Indonesia para actividades sociales y trabaja como una celebridad.

Se espera que esta diferencia de rutina complique su comunicación y unión, especialmente con el estilo de vida de Azizah que tiende a ser glamoroso y a menudo asistir a eventos sociales, en contraste con la vida de Arhan, que se centra más en las carreras deportivas.

Respuesta pública y pasos legales

Estos problemas han desencadenado una variedad de reacciones entre los internautas. Algunos simpatizaban, pero no unos pocos que dieron comentarios picantes, especialmente después de que el momento de Azizah con Philo Paz se volvió viral. Azizah, apoyada por su familia, incluido su padre, Andre Rosiade, continuó tratando de limpiar su nombre de las acusaciones de Hoaks.

El abogado de Azizah, Ega Marthadinata, en septiembre de 2024 había negado los rumores de la grieta, afirmando que su hogar estaba bien. Sin embargo, el juicio de divorcio en agosto de 2025 mostró un cambio significativo en la dinámica de su relación.