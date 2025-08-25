Puan hasta que Am Hendropriyono recibió la estrella principal de la República de Indonesia por Prabowo

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto dio una señal del honor de la estrella de la República de Indonesia, varias cifras y funcionarios del Palacio del Estado el lunes 25 de agosto de 2025.

Orador del parlamento indonesio, Señora. Conviértase en una de las oficinas del país que recibió tal signo de honor.

Señora. políticoDesarrollo nacional para fortalecer las funciones parlamentarias.

«Contribuyó muy extraordinarios en los campos de desarrollo político y nacional a través del liderazgo en el fortalecimiento de las funciones parlamentarias, luchando por el papel de las mujeres en la política y el apoyo a las políticas estratégicas nacionales», dijo la ceremonia.

Prabowo dio honores a 141 cifras y funcionarios Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Además, el presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, Ahmad Muzani, también recibió una señal del honor principal de la República de Indonesia. Se dice que Muzani es meritorio en los campos políticos y democráticos para luchar por los intereses del pueblo indonesio.

«Es muy meritorio en el campo de la política y la democracia a través del progreso como miembro de la legislativa que lucha por los intereses de la gente, supervisa la política estratégica nacional y fortalece la extensa función de supervisión del parlamento», dijo.

Prabowo también otorgó la señal principal del honor de la República Principal de Indonesia al Presidente Adjunto del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad. Se dice que Dasco es meritorio en liderazgo en las instituciones legislativas y el fortalecimiento de un sistema democrático.

«Contribuyó muy extraordinario en los campos políticos y nacionales a través del liderazgo en la institución legislativa. La escolta de las regulaciones estratégicas nacionales y el papel en el fortalecimiento del sistema democrático», dijo.

Prabowo también dio una señal servicio al TNI General (ret) AM Hendropriyono. Se llama en el campo de la defensa y inteligencia.

Prabowo brinda un servicio honorario al presidente del MPR indonesio, Ahmad Muzani Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

La siguiente es una lista de destinatarios de la República principal de Indonesia:

1. Señora Emperatriz

2. Ahmad Muzani

3. Sultan Bachtiar Najamudin

4. Sufmi Dasco Ahmad

5. Zulkifli Hasan

6. Wiranto

7. Agum Gumelar

8. Am Hendropriyono

9. Herencia Alm Letjen Tni Moerdiono

10. Alm Alm Highers Purn Purn Hoegeng Imam Santoso

11. Herencia Almh Rachmawati Soekarnoputri

12. Waris Alm Abdul Rachman Ramly

13. Aloysius Benedictus Mboi el heredero

14. Alm Muhammad Noer Hards