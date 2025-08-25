DPR demo rickens! El estudiante de blanco gris se unió a la carretera, el canon de agua de pulverización de la policía

Yakarta, Viva – Manifestación 25 de agosto realizado por varios elementos de la comunidad frente al edificio RPD/MPR/DPD RI sin un auto de comando o coordinador de campo.

Alguno alumno También se unió al Jefe de Policía de Mertro Central Yakarta, Comisionado Senior de Policía, Susatyo Purnomo Condro, apeló a los estudiantes que abandonen la ubicación de demostración.

«Menos de 18 años, deje la ubicación», dijo, lunes 25 de agosto de 2025.

La manifestación rechaza la fantástica asignación de los propios miembros del DPR. Ricuh. Las masas se habían enfrentado con la policía en guardia. Varios niños en la escuela que participaron en la acción llevaban ropa blanca y gris.

Anteriormente, los oficiales de policía habían disipado que los estudiantes no entraron al no darles permiso. Conociendo la dirección de los oficiales, varias masas reunidas frente al edificio del Parlamento/MPR/DPD RI luego recogieron a los estudiantes para poder ingresar a la ubicación de demostración.

La demostración que aún está en curso frente al edificio DPR/MPR/DPD RI está desierta por los discursos del orador. No están bien coordinados. La policía había disparado un canon de agua a las masas que querían estar detrás del edificio del Parlamento. Según los informes, algunas personas también fueron transportadas por la policía.