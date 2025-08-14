Hace Grebek Again Asset Riza Chalid, 4 autos de lujo arrastrados desde Bekasi Garage

Yakarta, Viva – Drama persiguiendo los activos de Muhammad Riza Chalid todavía no termina. Oficina del Fiscal General (Hace) nuevamente golpeó la puerta y trajo a casa cuatro móvil Luxury sospechoso de estar afiliado al emprendedor de petróleo.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General de Indonesia, Anang Supriatna, reveló que la operación esta vez estaba dirigida a la zona residencial de élite en Bekasi. Como resultado, el equipo del fiscal general criminal especial (Jampidsus) logró llevar un BMW 528i Putih, dos Mitsubishi Pajero y un Toyota Rush negro.

«Los artículos obtenidos tienen 4 unidades de vehículos (de afiliados a Riza Chalid)», dijo Anang en AGO, el jueves 14 de agosto de 2025.



Kapuspenkum hace (izquierda) y Dirdik Jampidsus (derecha)

Esta confiscación se suma a la larga lista de activos que han sido eliminados por los AGO del Círculo Riza Chalid. Anteriormente, los investigadores habían asegurado cinco autos de lujo que iban desde Mini Cooper, Toyota Alphard, hasta tres sedanes Mercedes-Benz, más rupias y efectivo en efectivo en dólares.

La búsqueda anterior se llevó a cabo en Depok al sur de Yakarta. Toda evidencia ahora está asegurada para rastrear dinero y fortalecer la construcción legal del caso Riza Chalid. Hace enfatizó que la caza de este activo no se detendría en el futuro cercano.

«Estos artículos se obtienen de varios lugares, hay alrededor del área de Bekasi. Hay 2 o 3 en el área de Bekasi», dijo.