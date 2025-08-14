El ex comisionado de la BBC, Aisling O’Connor, se une a la película Soho

Película Soho ha nombrado a Aisling O’Connor como su nuevo director creativo para la televisión, trayendo a bordo un ejecutivo experimentado con 29 años de experiencia en la BBC para impulsar la estrategia de expansión de TV de la compañía.

O’Connor supervisará el desarrollo de contenido y la planificación estratégica de las operaciones de televisión de Soho Soho, informando directamente a los cofundadores de la compañía Nick Hamson y Chris Greenhill como parte del equipo de liderazgo senior.

«Estoy emocionado de unirme al cine Soho en un momento crucial para el grupo, que está estratégicamente listo para desarrollar contenido emocionante respaldado por un conjunto de instalaciones internas, incluido el primer estudio de producción virtual de Soho», dijo O’Connor.

La cita se produce cuando la película Soho busca ampliar la producción en múltiples formatos. O’Connor aporta una amplia experiencia de comisionamiento de su mandato de la BBC, donde ocupó cargos superiores, incluidos la directora de la comisión de televisión de la BBC Inglaterra y el líder interino en el prestigioso documental de Storyville Strand.

Su cartera de puesta en marcha abarcó diversas programas de éxitos de estilo de vida como «Gran menú británico» y «Bargain Hunt» a contenido especializado que incluye «Yorkshire Walks» y programación de música como «U2: Innocence and Experience Live in Paris». También documentales verdes, incluidos «Tish» de Paul Sng y «Twiggy» de Sadie Frost, producido por la película Soho.

Antes de unirse a la BBC, O’Connor comenzó su carrera televisiva en la televisión de fin de semana de Londres, finalmente pasó 29 años subiendo las filas en la emisora pública a través de papeles en la programación diurna, asuntos actuales a través de «panorama», y la comisión de música y artes.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Aisling al equipo de la película Soho», dijo Hamson. «Ella trae consigo una gran cantidad de conocimiento y experiencia que será invaluable a medida que ampliemos nuestra presencia en la producción de televisión».

O’Connor se centrará en desarrollar programación que maximice el modelo de negocio integrado de la película Soho, que abarca la producción a través de la distribución.

Film Soho opera como una compañía de entretenimiento integrada verticalmente desde su base de Soho. Las divisiones del grupo incluyen una instalación de producción virtual llamada V Studio, equipada con tecnología de pared LED, y KRADR, que ejecuta las etapas de grabación ADR utilizadas por International Studios.