Yakarta, VIVA – Muchos propietarios de automóviles no se dan cuenta de que la puerta es uno de los componentes que más se utilizan a diario. Los hábitos triviales al operarlo pueden en realidad acelerar el daño.

Un mal hábito que se suele tener es cerrar la puerta con demasiada fuerza. Empujar fuerte y repetidamente puede hacer que el pestillo de la puerta o el mecanismo de bloqueo de la puerta se desgasten rápidamente y ya no funcionen con precisión.

Adaptado por VIVA Automotriz de la página DaihatsuEl domingo de diciembre de 2025, una cerradura de puerta debilitada generalmente comienza a mostrar signos como que la puerta es difícil de cerrar o no está bien cerrada. Como resultado, la puerta puede parecer cerrada pero aún deja un espacio que deja entrar el ruido del viento al conducir.

Además, cuando lavan un coche, muchas personas dejan la puerta mal cerrada, por lo que el agua a alta presión procedente del vapor entra en el mecanismo del pestillo. Con el tiempo, el lubricante del interior se seca y hace que el pestillo parezca arrastrarse cuando la puerta está cerrada.

Otro hábito que parece trivial es dejar la puerta abierta en posición suspendida durante demasiado tiempo. Aunque sean sólo unos pocos milímetros, la presión de la carga de la hoja de la puerta puede hacer que las bisagras caigan y pierdan lentamente su ajuste inicial.

Si las bisagras están bajadas, la puerta se sentirá más pesada al cerrarla y su posición ya no será precisa con el marco de la carrocería. Al final, la puerta puede cerrar torcidamente y provocar más daños en la goma del cerradero y del amortiguador.

La goma de la puerta también suele olvidarse como un componente importante que determina si está hermética o no. puerta del coche. La edad o la elección de la goma incorrecta al reemplazarla pueden significar que es necesario presionar con fuerza la puerta para cerrarla, lo que aumenta la carga sobre las bisagras.

El polvo y los pequeños objetos pegados a la goma también pueden hacer que la puerta parezca cerrada aunque todavía quede un hueco. Si no se limpia, la goma puede endurecerse y perder su elasticidad, provocando que la estanqueidad del habitáculo disminuya.

Para mantener la puerta de su automóvil duradera, acostúmbrese a cerrarla con suficiente fuerza y ​​evite colgar la puerta por mucho tiempo. Un mantenimiento sencillo, como limpiar la goma de la puerta y lubricar periódicamente las bisagras y el pestillo, ayudará a mantener el funcionamiento de la puerta a largo plazo.