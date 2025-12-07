El compañero del QB de los Chiefs, Patrick Mahomes, tiene problemas con la NFL

Ha sido un año de altibajos para el Jefes de Kansas Citytrayendo una mezcla de victorias y derrotasademás de un poco característico 6-6 récord de cara a la Semana 14. Ahora, Kansas City se dirige a un juego crítico contra el clasificado 7-5 Tejanos de Houston el domingo 7 de diciembre, con mucho en juego.

Según una investigación de la NFLLos Chiefs solo tienen un 34% de posibilidades de llegar a la postemporada antes del enfrentamiento. Si ganan, esa cifra sube al 49%, pero si pierden, baja al 11%. Entonces, este juego es fundamental para Kansas City. Para los Texans, al equipo le está yendo un poco mejor, con un 58% de posibilidades de llegar a la postemporada antes del domingo. Si vencen a los Chiefs, esa cifra sube al 82%, pero si caen, baja al 45%.

Entonces, hay mucho en juego para ambas franquicias, pero más aún para los Chiefs. No importa cómo vaya, la Semana 14 es crítica para las temporadas de ambos equipos. Pero, antes del partido, un jugador de los Kansas City Chiefs se metió en problemas con la NFL. No está suspendido, pero la liga castiga al jugador por sus acciones contra el vaqueros de dallas.

Respuestas de los jugadores de los Kansas City Chiefs a la NFL

Cada semana durante la temporada, el NFL anuncia penalizaciones para los jugadores por acciones realizadas durante los juegos de la semana anterior. El Estados de la NFL en su sitio web oficial eso estas acciones son «para proteger a los jugadores de riesgos innecesarios y preservar el equilibrio competitivo y la integridad del juego» y que «la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL han acordado un conjunto de violaciones de las reglas relacionadas con el juego que pueden resultar en medidas de responsabilidad».

El sábado 6 de diciembre, el La NFL anunció sus castigos de la Semana 13y el corredor de los Kansas City Chiefs, Isiah Pacheco, está en la cuenta. Pacheco, que trabaja estrechamente con el mariscal de campo Patricio MahomesDe hecho, recibió la multa más alta de cualquier jugador de la NFL en la Semana 13, y la NFL le impuso una multa de $46,371 por “brusquedad innecesaria” y “uso del casco” contra los Cowboys. Las acciones se produjeron en el tercer cuarto en el minuto 13:06.

Según la NFL, los fondos recaudados con esas multas se destinarán a la Fundación de deportistas profesionales para “apoyar a las leyendas necesitadas y a la Fundación NFL apoyar aún más la salud, la seguridad y el bienestar de los atletas en todos los niveles, incluido el fútbol juvenil y las comunidades que apoyan el juego”.

Patrick Mahomes se sincera sobre las posibilidades de playoffs de los Kansas City Chiefs

Después de la derrota de los Chiefs ante los Dallas Cowboys en el Día de Acción de Gracias, se dio cuenta de lo que el equipo necesita hacer para seguir adelante.

«Ahora hay que ganar todos los partidos y espero que sea suficiente». mahomes dijo respecto a lo que tiene que hacer el equipo para llegar a la postemporada. «Vamos a jugar contra muchos buenos equipos de fútbol americano en el futuro. Si vamos a llegar a los playoffs, vamos a tener que ganarlos todos. Esa debe ser la mentalidad cuando entremos (en las instalaciones de entrenamiento) cuando regresemos».

Al comenzar el juego, los Houston Texans tienen la segunda mejor defensa de la NFL en puntos por juego, solo detrás de los Rams de Los Ángelespor lo que los Chiefs estarán muy ocupados el domingo.