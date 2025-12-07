Shahad Ameen habla de su ambiciosa road movie ‘Hijra’

cineasta saudí Shahad AmeenLa road movie de Arabia Saudí, “Hijra”, sobre el vínculo formado entre diferentes generaciones de mujeres sauditas durante un viaje a través del desierto, profundiza en el ADN multicultural del país, con la intención de mostrar el aspecto poco conocido del país “como un crisol”, dice el director.

“Hijra”, que es la presentación de Arabia Saudita al Premio de la Academia y está en competencia en el Festival de Cine del Mar Rojo Esta semana, es el segundo largometraje de Ameen cuya fábula feminista “Scales” causó sensación después de su lanzamiento en Venecia en 2019.

Filmada en una vasta franja de desierto y en varias ciudades y áreas urbanas sauditas, incluidas Jeddah, Medina, AlUla y Neom, “Hijra” está ambientada en 2001 y gira en torno a una abuela saudita llamada Sitti (Khayriya Nazmi) que viaja de Taif a La Meca para realizar el ritual sagrado del Hajj con sus dos nietas Janna (Lamar Faden) y Sarah (Raghad Bokhari).

La ambiciosa película, que presenta impresionantes imágenes de partes remotas de Arabia Saudita, es una coproducción entre A Beit Ameen y Iraqi Independent Film Center Production en asociación con Ideation Studios, Film Clinic, Human Film, Daw’ Film – Film Commission | MOC, Noon Art Media Production y Three Arts.

Variedad habla con Ameen sobre llevar su visión como cineasta al siguiente nivel con “Hijra” y representar a Arabia Saudita “de una manera muy diferente”.

¿Cómo germinó esta historia?

Tenía la idea de la chica desaparecida con la que había estado jugando durante años. Tenía un guión sobre una hermana menor que buscaba a su hermana mayor con su padre en Jeddah. Todo el guión estaba listo para funcionar. Lo escribí después de «Scales». Y entonces, de repente, lo odié. Lo superé. Pensé que era infantil. Lo tiré. Luego, años más tarde, estaba hablando con mi productor Mohamed Al-Daradji (realmente colaboramos mucho en la escritura) y me dijo: «¿No estás cansado de la [patriarchal] ¿Historia del padre que ya hiciste en “Scales”? ¿Y si haces la historia de una mujer con una abuela en un contexto multigeneracional? Así fue como se reinició.

¿Tiene una conexión personal con esta historia?

Bueno, mi familia – no es algo que hable mucho – pero la familia de mi padre son inmigrantes de China, quinta generación. Entonces pensé: “¿y si la niña desaparecida es una inmigrante?” Eso se convirtió en un hilo apasionante. Luego, volví al guión anterior y la mejor escena fue cuando pasaron un puesto de control a través de La Meca con todos los peregrinos y todo eso durante el Hajj. Y de repente todo se conectó y se convirtió en una historia sobre inmigración. Es una historia sobre una niña que intenta escapar de su abuela a un país diferente.

Háblame sobre elegir a Lamar Faden como la nieta menor Janna. ¡Es tan expresiva!

Estaba hablando con uno de los productores de la película, Faisal Baltyuor, en el festival del Mar Rojo y Lamar pasó con su hermana. Yo dije [to myself]: «¿Quién es esta chica?» Y como un loco la perseguí y conseguí el número de teléfono de su hermana. Ella realmente permaneció en mi mente. Ella tenía nueve años en ese momento. Luego, un par de años después, cuando empezamos a hacer el casting, la llamé. Ella vino a una prueba de pantalla con su hermana y yo dije: ¡Dios mío! ¡Sabía que la quería incluso antes de que comenzara a actuar en la escena! Entonces Lamar actuó y vi que mi instinto era correcto. Ella era talentosa. Y ella también tiene una etnia muy agradable. Tiene una abuela que es paquistaní y de ascendencia indonesia por parte del padre. A veces parece súper saudí; a veces parece que es de Filipinas; a veces parece de México; A veces parece que es de Indonesia.

La escena inicial de la película es bastante simbólica. Se limpia el hielo del parabrisas de un autobús que se dirige a Tierra Santa y nos encontramos con Sarah, envuelta en una abaya blanca. ¿Puedes hablarme de cómo lo concebiste?

Quería que reflejara cómo hace 20 años en Arabia Saudita no se podía ver a una mujer como se ve a un hombre. Por lo tanto, el espectador debería poder hacer esto gradualmente. Empiezas a mirar lentamente, un hombre abre una cortina y te permiten mirar un poco para ver qué sienten ambos. Cómo actúan entre sí. Y luego se nos permite entrar en la vida de estas tres mujeres.

Háblame sobre la elección del hielo. Es un elemento saudita tan atípico.

En estas zonas hace mucho frío. Tienen que raspar el hielo de los parabrisas de sus coches. Sé que puede sonar muy mundano. Pero la gente, cuando piensa en Arabia Saudita, piensa en desierto, ¿verdad? Pero tenemos lugares increíbles en Arabia Saudita, como el sur de Arabia Saudita y el norte de Arabia Saudita, todas son áreas montañosas con una altitud muy alta, ¿sabes? Por eso quería resaltar este paisaje diverso.

De manera similar, lo más importante en esta película para mí fue presentar a Arabia Saudita como un crisol de culturas. Un lugar diverso donde muchos musulmanes han buscado refugio y viven allí en paz y seguridad. Eso, y también la diversidad de localizaciones. Eso fue muy importante para mí. Porque, ya sabes, la gente no conoce Arabia Saudita. No tenemos muchas películas. Y a través de eso quería presentar a Arabia Saudita de una manera muy diferente. ¿Quién pensaría que Arabia Saudita tendría hielo? Es muy ambiguo. Y quería que esa ambigüedad hiciera avanzar la historia.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.