El Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles ha establecido el drama de terror gótico de Guillermo del Toro «Frankenstein«Como su película de la noche de apertura, mientras que el documental musical de Elegance Bratton» Move Ya Body: The Birth of House «cerrará el festival.

Glaff, que celebra su 15 aniversario, ha reunido una alineación que centra diversas voces de los Estados Unidos y América Latina. Viniendo del director ganador del Oscar de «The Shape of Water» (2017), la película es una reinvención de la clásica historia de Mary Shelley, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz. La película debutará el 6 de noviembre en el histórico United Theatre en el centro de Los Ángeles, un día antes de su lanzamiento global en Netflix.

Cerrar el festival el 8 de noviembre será el estreno de «Mover Ya Body: The Birth of House», dirigido por Elegance Bratton y el Premio Ejecutivo de la Academia y el ganador del Emmy Roger Ross Williams. Proyección del Teatro Linwood Dunn, el documental traza el ascenso de la música house desde los clubes de baile subterráneos del lado sur de Chicago hasta su explosión como un movimiento cultural global.

Con el 6 al 8 de noviembre en lugares de Los Ángeles, la edición 2025, con el tema de Quinceañera, reafirma la misión del festival de ser un puente entre culturas, destacando la narración interseccional y visionaria. La selección oficial incluye cineastas de antecedentes Latinx, Black, Asian-American, Indígena, queer, filipinos y árabes, con el 55% de los proyectos dirigidos por las mujeres.

Moverte cuerpo: el nacimiento de la casa Vince Lawrence

La alineación del festival incluye estrenos de EE. UU., West Coast y International, que exhiben trabajos de cineastas emergentes y establecidos que están reformando el paisaje cinematográfico:

«Olmo», dirigida por Fernando Eimbcke, explora la identidad bicultural a través de una historia bilingüe de la mayoría de edad ambientada en los EE. UU. Producida por Jeremy Kleiner del Plan B y Dede Gardner junto con Eréndira Núñez Larios y Michel Franco de Teorema, la película es ejecutiva es producida por Brad Pitt.

«Vainilla», que se estrenó a principios de este año en Venecia, marca el debut como director de Mayra Hmosillo. Ambientada en la década de 1980, México, la película cuenta la historia de una niña de 8 años que vive en un hogar femenino que lucha por salvar su hogar de la deuda. El estreno estadounidense tendrá lugar en Glaff.

«Juan Gabriel: Debo, Can y Want To Be», Netflix Doecuseries dirigida por Mary José Cuevas, proyectará dos episodios. El homenaje fiscal al legendal sigerler mexicano e ira cultural rara característica de Archivel y Strytelling íntimo.

«Kites (Pipas)», dirigida por Walter Thompson-Hernández (estreno de la costa oeste), una historia realista mágica ambientada en las favelas de Río, donde un joven gángster encuentra la redención con la ayuda de su ángel guardián.

«Mover Ya Body: The Birth of House», dirigido por Elegance Bratton y ejecutivo producido por Roger Ross Williams (LA Premiere), un documental que narra el surgimiento de la música house desde la escena de danza subterránea de Chicago hasta un fenómeno global.

«Doce lunas (Doce Lunas)», dirigida por Victoria Franco (West Coast Premiere), un drama profundamente personal después de un arquitecto que navega por el dolor, las luchas de fertilidad y la identidad propia. Estrellas Ana de la Reguera y Enrique Arreola.

«Forge», dirigida por Jing Ai Ng (La Premiere), un elegante drama criminal sobre hermanos que dirige un anillo de falsificación de arte, perseguido por un agente del FBI.

«Molusco», dirigido por Mauricio Bidault (estreno internacional), una comedia desafiante sobre la libertad de expresión y el humor como resistencia.

«Esta Isla», dirigida por Lorraine Jones Molina y Cristian Carretero, una historia de amor ambientada en las montañas de Puerto Rico, donde dos jóvenes amantes de diferentes clases sociales huyen de las limitaciones de la sociedad.

«La gran historia de la filosofía occidental», dirigida por la difunta Aria Covamonas (estreno en los Estados Unidos), una sátira animada surrealista en la que un animador cósmico es encargado por el presidente Mao para hacer una película filosófica.

«Depeche Mode: M», dirigido por Fernando Frías de la Parra (proyección especial) – Una exploración cinematográfica de la relación de la cultura mexicana con la muerte, enmarcada por la gira de Memento Mori de 2023 del Modo Depeche.

Los cortometrajes Spotlight Talento emergente

«Ella me crió» de Ben Lewis, protagonizada por Rosie O’Donnell y Zane Phillips

«Houston, tenemos un enamoramiento» de Omer Ben Shachar

«Lugares delgados» de Britt Hensel, protagonizada por Quannah Chasinghorse y Shelby White

«Dragfox» de Lisa Ott

«Una lista continua de cosas que se encuentran en la caída del libro de la biblioteca, que generalmente se usa como marcadores» por Kayla Abuda Galang

«Loquita para ti» de Greta Díaz Moreau

«Baba, estoy bien» de Karina Dandashi

«Ayer a entonces» de Diego Solano Flores

«Despliegue» de Natalia Pájar

Mi guutan frita ”de José Mario Muñoz y Rodrigo

«Hace quince años, Glaff se propuso construir un puente a través del cine entre dos culturas que comparten raíces, valores y, lo más importante, historias», dijo Ximena Urrutia, directora del festival. «Mientras celebramos nuestra quinceañera, reflexionamos sobre los lazos que hemos construido que nos recuerdan la importancia de unirnos como comunidad, algo que necesitamos ahora más que nunca».

Además de las proyecciones, la 15ª edición de Glaff contará con estrenos de alfombra roja, paneles de cineasta, clases magistrales de la industria y eventos comunitarios diseñados para provocar un diálogo intercultural.

Se anunciarán más programación e invitados especiales en las próximas semanas.