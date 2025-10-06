Las víctimas de Santri felicitaciones cuentan los segundos de Al Khoziny Ponpes colapsaron: Cuando la tercera oración de Rak’ah …

SidoarjoVIVA – Nanang Saifur Rizal (16), Santri Internet de internado islámico (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, el este de Java todavía recuerda un momento terrible cuando el Musala en su pesantreno se derrumbó.

Rizal admitió que su cabeza había sido golpeada por las ruinas del material de construcción, pero logró salvarse y ayudar a uno de sus amigos que resultó gravemente herido.

A través de videos de Instagram @Rumpi_GosipRizal cuenta la historia, el incidente ocurrió el lunes 29 de septiembre de 2025 cuando cientos de estudiantes llevaban a cabo la congregación de ASAR.

Al mismo tiempo, los trabajadores estaban lanzando en el cuarto piso del edificio Musala.



El equipo pesado es alertado para ayudar a evacuar a las víctimas de ruinas en Al Khoziny Boarding Islamic Boarding

«(El incidente ocurrió) justo arriba de nuevo, bajo la oración nuevamente. Pas el tercer rak’ah, la oración aún no se ha completado, hay una caída desde arriba, luego lleva mucho tiempo como un terremoto, el edificio se ha derrumbado», dijo, citado por Viva el martes 7 de octubre de 2025.

Rizal que estaba en SAF estaba describiendo la situación en ese momento era muy tensa. En cuestión de segundos, cientos de estudiantes se dispersaron buscando una salida. Pero las ruinas del material mezcladas con hierro más cuerpos.

«En ese momento estaba rezando, mi posición en medio de más bien hasta el borde. Cuando hubo un rugido, inmediatamente corrí», dijo.

El adolescente fue enterrado bajo escombros de construcción durante casi 30 minutos. En pánico y herida, seguía tratando de encontrar una brecha para salir. Finalmente, encontró un pequeño agujero entre las ruinas que le dieron la oportunidad de salvarse.

Sin embargo, antes de salir completamente, Rizal vio a uno de sus amigos, en estado crítico.

«Mi cabeza recibió una colisión desde arriba. Cuando me caí, todavía era fuerte (consciente), al borde tenía un amigo mío», dijo Rizal.

«Entré en pánico, inmediatamente ayudé a sentarme y sacarlo, estaba cerca del Bolongan (agujero)», continuó.



Buscar los cuerpos de las tragedias de Ponpes al Khoziny

Aunque sobrevivió, Rizal admitió que todavía estaba traumatizado por el incidente. El rugido del edificio se derrumbó y los gritos de sus amigos todavía sonaban en sus oídos.

Ahora, el proceso de evacuación y limpieza de ruinas del material en la ubicación Ponpes de Al Khoziny todavía continuando.

El último, Basarnas La revelación de los datos del número de muertos debido al colapso del edificio Al Khoziny Ponpes alcanzó a 61 personas al 6 de octubre de 2025. Luego, los sobrevivientes llegaron a 104 personas.