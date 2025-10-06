Chef Devina Hermawan a Helmy Yahya, Indonesia Creative Awards 2025 presenta muchas figuras inspiradoras

Yakarta, Viva – El evento de premios de Indonesia Creative Awards (ICA) 2025 se llevó a cabo con éxito con un animado en uno de los hoteles de cinco estrellas en el centro de Yakarta el lunes 29 de septiembre de 2025.

Al evento inaugural, que se inició como una apreciación de los actores creativos indonesios, también asistieron varias figuras nacionales en todo el campo que se sumaron a la animada noche del premio. ¿Alguien? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Algunos grandes nombres parecen estar presentes en la línea de invitados VIP, entre ellos Helmy YahyaEl motivador y el político, el gobernador de Jambi, Al Haris, ex alcalde de Cilegon Helldy Agustian, a Ustaz Das’ad Latif, famoso predicador de Sulawesi.

Curiosamente, su presencia no solo son invitados a los invitados, sino también como destinatarios de premios por sus respectivos progresos y contribuciones en sus campos.

Según Atta Ul Karim, como fundador de los Indonesia Creative Awards, hay un total de 27 categorías de premios distribuidas en el primer año de esta implementación.

«Este primer año damos 27 categorías de premios, ¿por qué 27? Porque lo que proporcionamos no son solo premios para las personas, sino también para las agencias», explicó Atta en su declaración, citado el martes 7 de octubre de 2025.

Una de las categorías interesantes este año es el mejor premio de fotos con el tema de la independencia, que es considerada directamente por la leyenda de la fotografía indonesia, Darwis Triadi.

«Hemos preparado este premio para las personas, porque en mi opinión la fotografía también es parte de la creatividad», explicó Atta.

«En cuanto al tema de la independencia, tomamos para aumentar el sentido del nacionalismo de amigos de los fotógrafos cuyos resultados pueden transmitirse. Me como a algunos de mí impreso y también se muestra en este evento», continuó.

Además de los premios en el campo de la creatividad y la fotografía, ICA 2025 también otorgó un premio especial de logro de por vida a Nurhayati Subakat, fundador de Paragon Corp, una gran compañía cosmética que ahora emplea a más de 14 mil empleados.

El premio es una forma de agradecimiento por su dedicación y su papel inspirador en el desarrollo de la industria de la belleza del país.

Número Chef Devina Hermawan También ayudó a robar la atención esa noche después de ganar con éxito el título el contenido más creativo para la industria culinaria de Indonesia, gracias a su innovación en la combinación de contenido digital y el mundo culinario.