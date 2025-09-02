Stray Kids rompe el disco para la mayoría de los álbumes No. 1 para un grupo desde 2000

Niños callejeros han alcanzado un nuevo máximo de su carrera, anotando su séptimo álbum No. 1 en el Billboard 200 con «Karma». Con este último triunfo, el Powerhouse K Pop Group ahora tiene el récord de la mayoría de los álbumes No. 1 en la lista de este siglo (superando a los gigantes de la industria como BTS, Linkin Park y Dave Matthews Band).

El set ganó 313,000 unidades de álbumes en los Estados Unidos en la semana que terminó el 28 de agosto, según Luminate. El total es la tercera semana más grande, por unidades, de 2025 entre todos los álbumes, así como la segunda semana de ventas más grande del año.

El proyecto de 11 pistas fue introducido por el sencillo principal «Ceremony» y, como cada canción del álbum, fue diseñado por el trío de producción interno del grupo, 3Racha. Impresionantemente, las siete entradas de Stray Kids en la lista de álbumes han debutado en el número 1, comenzando con «Oddinary» en 2022. Cuando «Hop» encabezó la lista en 2024, hicieron historia como el primer acto en debutar en el número 1 con sus primeros seis álbumes en la historia de 69 años de la lista.

El aumento se produce inmediatamente después de la edición Sing-Along de la película que llega a los cines y a Netflix, así como a la tan esperada llegada de la banda sonora en CD. Un despliegue de CD más amplio está programado para el 5 de septiembre, probablemente alimentando aún más impulso.

El sencillo principal del set, «Golden», lidera el Hot 100 por tercera semana, con «Your Idol» de Saja Boys y «Soda Pop» en sus respectivas espacios en los números 4 y 5, y «Cómo se hace» empujando hacia el No. 9

En cuanto al resto de la lista de álbumes, Laufey Anottra su primer top 10 con la llegada número 4 de «una cuestión de tiempo». Con 99,000 unidades de álbum equivalentes ganadas, el álbum es su más venta pero gracias a su disponibilidad en ocho variantes de vinilo y tres CD (cada una con una versión firmada) y un cassette. Laufey pronto se dirigirá a una gira norteamericana compuesta por 26 paradas y comenzando el 15 de septiembre en Orlando, Fla.

Defitones aterrizó en su séptimo top 10 con la entrada número 5 de «Música privada». Anotando 87,000 unidades de álbum equivalentes ganadas, «Música privada» le gana a la banda de rock su mejor semana por unidades hasta ahora. BigXThaplug mide su álbum de mejor marca (47,000 unidades en su primera semana) con el debut número 7 de «I Hope You Happy». El conjunto presenta colaboraciones con Darius Rucker, Jelly Roll, Ink, Tucker Wetmore, Luke Combs y Thomas Rhett.

En otra parte, Tyler, la «bomba de cerezo» del creador vuelve a entrar en la tabla en el número 6 después de una reedición del décimo aniversario. El disco de 2015 ganó 52,000 unidades de álbum equivalentes durante la semana, con 51,000 acreditados a las ventas de álbumes (la reedición contó con un total de tres variantes de vinilo, un CD y tres conjuntos de caja de lujo).