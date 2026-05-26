Giuseppe Tornatore será homenajeado en el Festival de Cine de Taormina en Italia

El director italiano ganador del Oscar Giuseppe Tornatore será honrado durante el próximo Festival de Cine de Taormina con el Premio Globos de Oro al Documental en asociación con la Fundación Artemis Rising por su documental “Brunello: The Gracious Visionary” sobre Brunello Cucinelli, el diseñador de moda conocido como el “Rey de la Cachemira” de Italia.

Tornatore recibirá el premio en el gran anfiteatro griego antiguo al aire libre de Taormina, a la sombra del volcán activo Monte Etna de Sicilia. El histórico festival, celebrado en el resort, conocido por el público estadounidense como la ubicación de la segunda temporada de “The White Lotus”, está siendo renovado por la gurú del marketing y especialista en festivales Tiziana Rocca.

Además de “Cinema Paradiso”, ganadora del Oscar en 1990, Tornatore dirigió más recientemente el thriller sobre el mundo del arte “The Best Offer”, con Donald Sutherland; “Correspondencia” de 2016 con Olga Kurylenko y Jeremy Irons; y el éxito de 2022, el documental de Ennio Morricone, “Ennio”.

El documental de 2025 “Brunello: The Gracious Visionary” narra el ascenso de Cucinelli de ser hijo de un granjero a director creativo y presidente ejecutivo de una marca global de estilo de vida de lujo con una capitalización de mercado de más de 7.800 millones de dólares. La película, que entrelaza elementos documentales y recreativos, se rodó en Umbría. Representa momentos clave en la carrera de Cucinelli, mostrando su pasión por la artesanía italiana y su compromiso con un concepto que él llama “capitalismo humanista”, según el cual cada prenda de vestir que crea su empresa se fabrica en Italia y principalmente en la zona de donde proviene. Cucinelli también se asegura de que los trabajadores de su fábrica reciban salarios justos y se sientan como en familia. Ha renovado completamente el pueblo italiano de Solomeo, donde se encuentra su sede.

El Premio Globos de Oro de Documental, en asociación con la Fundación Artemis Rising, “reconoce a un realizador de documentales cuyo trabajo demuestra un mérito creativo excepcional y el potencial de inspirar un cambio social positivo”, según un comunicado.

«Estamos encantados y profundamente honrados de que un premio internacional tan importante y prestigioso como los Globos de Oro haya elegido Taormina para esta ocasión especial», dijo Rocca en el comunicado.

“Acoger la entrega de un premio tan importante a un maestro del cine como Giuseppe Tornatore es un gran orgullo para nosotros y confirma el papel central de nuestro festival en el panorama cinematográfico internacional”, añadió.

«Nos sentimos honrados de asociarnos con el Festival de Cine de Taormina y la Fundación Artemis Rising para reconocer a Giuseppe Tornatore, un cineasta cuyo trabajo ha tenido un profundo impacto en las audiencias de todo el mundo», dijo Helen Hoehne, ganadora de los Globos de Oro, en el comunicado. “The Gracious Visionary” refleja su continua dedicación a la narración de historias que son a la vez visualmente convincentes y profundamente humanas. Estamos orgullosos de celebrar sus contribuciones al cine documental en el festival de este año”, añadió.

Regina K. Scully, fundadora y directora ejecutiva de Artemis Rising Foundation, comentó: «Qué emocionante es realzar el arte y la artesanía de Giuseppe Tornatore. Su emblemático ‘Cinema Paradiso’ y sus cortometrajes pioneros de Dolce & Gabbana protagonizados por Sofia Loren han dejado una huella generacional, capturando la esencia de la herencia y la belleza italianas para audiencias de todo el mundo».

La 72ª edición de Taormina se celebrará del 10 al 14 de junio. Jane Campion preside el jurado y Helen Mirren recibirá un premio a la trayectoria, como se anunció anteriormente. Se espera que Russell Crowe asista al estreno de su última película “Bear Country”.

El cartel del festival se anunciará a principios de junio.