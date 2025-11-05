Gira de Radiohead: Setlist completo

Después de siete años de silencio, Radiohead lanzó su recorrido anoche en el Movistar Arena de Madrid. Tocando en un escenario circular que envolvió al público en cada nota, los tres veces ganadores del Grammy presentaron un conjunto de 25 canciones, y ahora tenemos el resumen completo.

El conjunto estaba compuesto por canciones de toda la discografía del querido grupo, incluidas The Bends (1995), OK Computer (1997), Kid A (2000), Amnesiac (2001), Hail to the Thief (2003), In Rainbows (2007), The King of Limbs (2011) y A Moon Shaped Pool (2016). La reacción de los fanáticos al programa en línea parece universalmente positiva.

«Será la primera vez que hagamos shows en los que creo que no tenemos material nuevo para tocar como trabajo en progreso», dijo Colin Greenwood. El podcast de Adam Buxton en un programa publicado en septiembre y grabado en abril. «Tampoco estamos haciendo muchos ensayos, así que todo parece bastante relajado», dijo Greenwood en ese momento.

Radiohead realizará residencias de cuatro noches a lo largo de la gira actual, tocando en tres shows más en Madrid antes de pasar al Unipol Arena en Bolonia, Italia; El O2 de Londres; Arena Real de Copenhague; y concluirá el 12 de diciembre en el Uber Arena de Berlín.

Lista de canciones completa

Dejar abajo

2+2=5

Sentarse. Ponerse de pie. (Serpientes y escaleras).

Floración

Afortunado

Parada completa

El crepúsculo. (Abrimos suavemente la boca en el frío).

Mixomatosis. (Juez, Jurado y Verdugo.)

Sin sorpresas

Filmar con una videocámara

Peces raros/Arpegios

Todo en su lugar correcto

15 Paso

El himno nacional

Soñador

Un lobo en la puerta. (It Girl. Muñeca de trapo.)

ladrones de cuerpos

Estúpido

Bis

Árboles de plástico falsos

Alienígena subterráneo nostálgico

Androide paranoico

Cómo desaparecer por completo

¿Tú y el ejército de quién?

Ahí ahí. (El rey huesudo de ninguna parte).

policía karma