Revelando la tendencia a abrazar el empleo, cuando los empleados tienen miedo de renunciar porque el mercado laboral es cada vez más sombrío

Jacarta – En los últimos años, el mundo del trabajo se ha visto teñido por nuevos términos que describen duras realidades. Tren eso es abrazo de trabajo o si se interpreta como «abrazar el trabajo».

Este fenómeno describe una condición en la que muchos empleado eligen permanecer en su lugar de trabajo actual, no porque sean felices o leales a él compañíasino más bien porque tienen miedo de enfrentarse a un mercado laboral cada vez más incierto.

Después de que la pandemia dio origen a una tendencia «Gran renuncia” o una época en la que muchas personas se atrevieron a dejar sus trabajos, es decir, dimitir porque creían que sería fácil conseguir nuevas oportunidades, ahora esa tendencia ha cambiado de dirección.

En medio del uso cada vez mayor de la inteligencia artificial (IA), la fusión de varios puestos en uno y el creciente número de despidos (PHK), muchos trabajadores realmente sienten que es más seguro quedarse en lugar de enfrentar el riesgo de rechazo cuando buscan un nuevo trabajo.

Fenómeno abrazo de trabajo Esto surge porque muchas empresas abren vacantes sin tener realmente la intención de contratar. Los puestos anunciados suelen ser sólo una formalidad, mientras que, por otro lado, algunas empresas sustituyen la mano de obra humana por tecnología.

«Dios, ya ni siquiera puedo llamarlo competitivo. He enviado muchas solicitudes, pero sólo he recibido rechazos directos o ninguna noticia», confiesa un solicitante de empleo, citado por Independiente, Miércoles 5 de noviembre de 2025.

Ilustración del estrés laboral el lunes

Esta situación es cada vez más difícil para los nuevos graduados. No están calificados para puestos de alto nivel que ahora exigen mucha experiencia, pero también tienen dificultades para encontrar puestos de nivel inicial, porque pocos trabajadores están dispuestos a hacerlo. renunciar.

Según Mary Cavanaugh, vicepresidenta sénior de gestión de carreras de Keystone Partners, el fenómeno abrazo de trabajo impulsado por el miedo. «La comodidad se está convirtiendo poco a poco en negligencia», afirmó.

«Uno de los impactos negativos de abrazar el trabajo es cuando alguien aguanta demasiado debido al miedo y la pasividad. Eso no ayuda al desarrollo profesional ni organizacional», dijo.

Además del miedo, los factores económicos también desempeñan un papel importante. Después de que se abolieron los sistemas de jubilación en muchas empresas, la forma más común de aumentar los salarios solía ser cambiar de trabajo y negociar un aumento salarial.