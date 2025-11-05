Los peligros de dejar una motocicleta sucia sin lavar durante mucho tiempo

Jacarta – Múltiples propietarios motor Tenemos una costumbre sencilla: mientras el motor esté en buen estado, los frenos estén bien y la moto pueda seguir utilizándose a diario, el lavado del vehículo suele posponerse. Especialmente si es temporada. Lluvia. El argumento es siempre el mismo: «Volverá a llover».

De hecho, dejar la moto sucia durante demasiado tiempo puede llegar a ser un problema. Lo que parecen ser polvo, barro y salpicaduras triviales de la carretera no sólo embotan la apariencia, sino que erosionan lentamente la calidad de los componentes.

citado VIVA Automotriz Desde Welovehonda, miércoles 5 de noviembre de 2025, una capa de barro y agua de lluvia restante que se pega entre las ruedas, los pernos e incluso debajo del fondo puede desencadenar el proceso de corrosión. Los pernos y soportes de acero livianos que están expuestos al agua y la sal de la carretera (especialmente en áreas costeras) se oxidarán más rápidamente.

Tan pronto como aparecen manchas de óxido, comienza el efecto dominó. Los pernos oxidados pueden ser difíciles de quitar, las carcasas de los componentes pueden caerse y la superficie de la pintura puede comenzar a desprenderse en áreas que no se pueden ver. A largo plazo, el valor de una moto puede disminuir simplemente por su apariencia.

Una moto sucia también atrapa el calor más rápidamente. El polvo y la tierra fina adheridos al bloque del motor hacen que el proceso de liberación de calor no sea tan eficiente como cuando la superficie está limpia. En el caso de las máquinas diarias que se utilizan en atascos, esto puede aumentar la temperatura de trabajo por encima de lo normal.

En los motores de inyección, los sensores que están expuestos a la suciedad también tienen el potencial de leer datos que «no son ideales». Los síntomas generalmente se sienten debido al tirón de la motocicleta, que se siente más pesado, y al combustible que parece desperdiciarse sin motivo alguno.

Lo que a menudo se pasa por alto es el efecto estético que secretamente se convierte en valor económico. Una moto que parezca bien mantenida será más atractiva cuando se venda. Los compradores de campo pueden saber inmediatamente qué motos están «cuidadosamente mantenidas» y cuáles sólo se utilizan hasta que se desgastan. Una capa limpia de pintura, plástico de la carrocería y piezas de aluminio será más resistente a la luz solar, por lo que no se desvanecerá rápidamente.

Por tanto, aunque la intensidad del lavado no tiene por qué ser todos los días, mantener la moto limpia entra en la categoría de mantenimiento básico. No hace falta esperar para ir a la lavandería, siempre que tengas un balde, agua, jabón apto para pintura y un paño de microfibra, podrás mantener tu moto tú mismo en casa.