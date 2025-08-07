‘Gilded Age’ llega a la cuarta calificación consecutiva con el episodio 7 de la temporada 3

«La edad dorada«Ha alcanzado una vena de espectadores más ricos que las minas de cobre de Morenci.

Por cuarta semana consecutiva, el HBO La serie dramática ha logrado otra audiencia alta. El episodio siete de la temporada 3 obtuvo 4,6 millones de espectadores estadounidenses en sus primeros tres días de disponibilidad. Que es arriba de los 4.5 millones de espectadores el programa atrapó con el episodio seis y en comparación con los 4 millones con el episodio cinco en el mismo plazo. El octavo episodio, que es el final de la tercera temporada, se transmite el 10 de agosto.

Según HBO, el programa está agregando a los espectadores a un evaluador casi un 50% más alto que las dos temporadas anteriores, mientras que la audiencia para la temporada 1 aumentó un 30% en comparación con la misma semana que condujo al penúltimo episodio de la temporada 2.

Spoilers por delante

El episodio siete terminó en un cliffhanger, con un asaltante armado atacando a George Russell (Morgan Spector) en su casa en la calle 61 después de que Russell parecía haber robado con éxito el colapso de su compañía. En otra parte, Marian (Louisa Jacobson) finalmente se enfrentó a Larry (Harry Richardson) sobre su viaje a una «Casa de la Mal a la Mal» la noche de su compromiso. Peggy (Denée Benton) y el Dr. Kirkland (Jordan Donica) parecían listos para avanzar con su relación antes de que el pasado de Peggy saliera a la luz. Gladys (Taissa Farmiga) está tomando una mano más firme en el manejo de su nuevo estado en Inglaterra, y Jack (Ben Ahlers) está listo para mudarse a un nuevo hogar elegante.

HBO ya ha Renovó «The Gilded Age» para la temporada 4. Julian Fellowes creó la serie y se desempeña como profundo ejecutivo. Gareth Neame también se produce junto con David Crockett y Bob Greenblatt. Michael Engler es director y productor ejecutivo de la serie, al igual que Salli Richardson-Whitfield. Sonja Warfield es escritora y productora ejecutiva, con la producción ejecutiva de Erica Armstrong Dunbar. La serie es una coproducción entre HBO y Universal Television.