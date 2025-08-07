Acha septriasa ha sido prohibido 5 veces por Vicky Kharisma

VIVA – Las noticias impactantes nuevamente sacudieron el mundo del entretenimiento en el país. Familiar ACHA SEPTRIASA Y Vicky Kharismaque todo este tiempo parecía armonioso a los ojos del público, resultó mantener una herida profunda que condujo al divorcio.

La pareja se divorció oficialmente el 19 de mayo de 2025, después de que ACHA presentó una demanda divorciado al Tribunal Religioso Central de Yakarta en diciembre de 2024. Sin embargo, se reveló un hecho más sorprendente de la decisión del tribunal fue que Acha aparentemente había sido prohibido cinco veces por Vicky durante su matrimonio.

Basado en una copia del directorio de la Corte Suprema de la República de Indonesia, Acha y Vicky han vivido una vida separada desde diciembre de 2023, mucho antes de que se presentara la demanda por divorcio. El documento establece que los dos ya no vivían juntos desde finales de 2023, y Acha declaró firmemente su renuencia a continuar la vida matrimonial con Vicky.

«Que el demandante y el demandado han separado la cama no en una residencia conjunta, desde diciembre de 2023 hasta que esta demanda se registró el 12 de diciembre de 2024 y el demandante no quería continuar su vida nuevamente con el acusado», dijo el veredicto jueves, 7 de agosto de 2025.

El conflicto en su hogar aparentemente no era nuevo. Los documentos judiciales revelan que Acha y Vicky a menudo están involucrados en las disputas desde octubre de 2021. La disputa continuó en noviembre de 2021, mayo de 2022, abril de 2023, hasta su pico del 10 de noviembre de 2024.

En cada conflicto, se sabe que Vicky a menudo dice divorcio A Acha, quien es la madre de un niño. En total, Vicky ha sido excluido cinco veces por Vicky en ese momento.

«Que la dignidad y la dignidad del demandante como esposa que debería haber sido aplicada para ser protegida por su dignidad y dignidad, pero el hecho es que el acusado es muy fácil de decir que el divorcio se divorcie en octubre de 2021 al 10 de noviembre de 2024, el demandante ha sido prohibido 5 (cinco) veces por el acusado», dijo la decisión del tribunal.

«Esto hace que el demandante no esté contento con el acusado y no tiene la intención de continuar casándose en un matrimonio con el acusado», continuó el veredicto.

El número de demanda de divorcio 1619/PDT.G/2024/PA.JP presentado por ACHA en diciembre de 2024 finalmente fue otorgado por los jueces del Tribunal Religioso Central de Yakarta a través de la decisión de Verstek en mayo de 2025. Esta decisión marcó el final de su matrimonio que había estado funcionando durante ocho años.

El reconocimiento del divorcio recurrente recibido por ACHA se suma a la nueva dimensión en la historia de este divorcio, mostrando cuán dura la lucha interior que enfrenta la actriz de 35 años antes de finalmente elegir separarse.

Esta noticia, por supuesto, provocó varias especulaciones públicas. Muchos lamentaron el final de la casa de la pareja que alguna vez se sabía por ser romántico, pero no unos pocos que apoyaron la decisión de ACHA de poner fin a la relación que había reclamado su calma. Hasta ahora, tanto Acha como Vicky no han dado una declaración oficial relacionada con sus detalles de divorcio, dejando al público curioso sobre la historia detrás de esta separación.