Momento de video viral de la hija mayor de Halimah conoció a Mayangsari en el cumpleaños de Bambang, Netizen: Su corazón es tan ancho como el océano

VIVA – 23 de julio de 2025, hijo del difunto presidente de la República de Indonesia, Bambang trihatmodjo Incluso 72 años. El aumento de edad de Bambang Trihatmojo se celebró simplemente con su familia.

En la carga de video en la cuenta de Tiktok @Picturesfull08, Bambang fue visto acompañado Mayangsari Y su hija Kirani celebró un evento de corte de cono en su residencia. Curiosamente, en el evento, los usuarios de las redes sociales se sorprendieron por la presencia de la figura de Gendis Siti Hatmanti. ¡Desplácese más para descubrir la historia completa!

En el video subido en la cuenta de Tiktok, parece que Gendis se encuentra en el lado derecho de Bambang. Mientras que Mayangsari fue visto de pie a la izquierda mientras abrazaba a dos figuras femeninas sospechosas de ser nietos de Bambang.

En el caso, parecían rezar juntos antes de finalmente Bambang cortar el cono para ser distribuido. Gendis también parecía ser inclinado varias veces antes de orar por su padre. La hija mayor de Halimah y Bambang también fue vista parecía sonreír ampliamente mientras aplaudía cuando el padre cortó el cono.

«Felicitaciones por edad, el Sr. Bambang Trihatmodjo», dijo el subtítulo en la cuenta de Tiktok.

De repente, la carga estaba inmediatamente llena de usuarios de Tiktok. No tan simples como aquellos que recuerdan relacionados con el incidente en el pasado y lo asocian al presente.

«MBA Gendis, ¿por qué quieres allí?», Comentó los internautas.

«Mayangsari ignoraba a Gendis y nietos de los hijos de Gendis que estaban cerca de sus hijos», dijo los internautas.

«Pero estoy seguro de que Mayangsari su corazón tiene miedo», dijo otro.

«Salute MBA NDIS no facilitó al presidente», bromeó a los internautas.

«Parece a Cerpy MBA Gendis, su expresión», dijo otro.

«Son solo para el padre», dijo otro interno.

«Bueno, el nombre también es un cumpleaños, el cumpleaños no llega, es diferente si Mayangsari es un cumpleaños», dijo otro internautas.

«Los corazones de sus hijos son tan anchos como el océano, los más afectados por la separación … El segundo niño debe ser fuerte y más comprensible», dijo otro internautas.