Giants Reporter proporciona actualización sobre una lesión de pretemporada ‘horrible’

El New York Giants ‘ victoria de reventón sobre el Patriotas de Nueva Inglaterra En el final de pretemporada, terminó de manera desafortunada, ya que el defensivo de los novatos, TJ Moore, sufrió lo que múltiples periodistas de NYG describieron como una lesión «horrible» en las piernas.

ESPN Jordan Raanan era uno de ellostransmisión: “lesión de pierna horrible por TJ Moorequien tuvo un int para un TD al principio del juego, con 3:49 restantes en el juego final de pretemporada. El acaba de cargar [off] Después de que todo el equipo salió a ofrecer aliento «.

Raanan agregó que el giro de los acontecimientos al final del juego fue «difícil de ver».

La lesión fue una verdadera lástima, especialmente cuando consideras que Moore estaba teniendo un final de pretemporada con su pick-Six más temprano en la noche.

Los Gigantes y el entrenador en jefe Brian Daboll informó a la base de fanáticos de NYG que Moore fue hospitalizado con un plan para someterse a una cirugía «hoy o mañana» el 22 de agosto. Terminó siendo el primero.

Posteriormente, corresponsal de los Gigantes del atletismo Y Duggan se transmitió Una actualización de lesiones positiva en X.

Moore tuvo una cirugía exitosa por un fémur fracturado hoy, por fuente. Ningún otro daño, por lo que todo lo considerado, no tan malo como podría haber sido. Paulson Adebo fue 100% esta primavera después de fracturarse su fémur en octubre pasado https://t.co/w5seeqgqlz – y Duggan (@dduggan21) 22 de agosto de 2025

«Moore se sometió a una cirugía exitosa por un fémur fracturado hoy, por fuente», informó Duggan en la noche del 22 de agosto. «Ningún otro daño, por lo que todo lo considerado, no tan malo como podría haber sido. [Cornerback] Paulson Adebo fue 100% esta primavera después de fracturar su fémur en octubre pasado «.

Según esa actualización, parece que Moore se perderá la totalidad de la temporada 2025, pero el lado positivo es que ya está en el camino hacia la recuperación. Presumiblemente, los Gigantes transferirán al prometedor novato a la reserva lesionada a largo plazo en la fecha límite de 53 hombres.

Perspectiva de la lista de Giants en Esquerosback & Safety después de la actualización de lesiones de TJ Moore

Moore fue una gran oportunidad de hacer la lista de la Semana 1, pero sí mostró lo suficiente como para impulsar un papel de equipo de práctica antes de su lesión. En cambio, los Gigantes pueden retenerlo en la reserva herida por el momento si lo desean.

Durante un Proyección de la lista de 53 hombres posterior a la presentaciónDuggan predijo que seis esquineros y cuatro seguros harían al equipo el próximo martes. Eran Adebo, Bancos de deonte, Dru Phillips, Cor’dale genial, Arte verde, Tre Hawkins, Jevon Holanda, Tyler Nubin, Dane Belton y Raheem Layne.

«Esta es la posición más difícil de resolver», admitió Duggan, hablando sobre la habitación de esquinero de los Gigantes. «Tener una posición inicial en juego plantea la incertidumbre. Las lesiones para ambos jugadores han obstaculizado la competencia entre Banks y Flott por el esquinero No. 2. Banks perdió los dos últimos juegos de pretemporada con una lesión no revelada, mientras que Flott jugó bien después de perderse el primer partido de pretemporada».

«Si Banks gana el trabajo inicial, Flott podría servir como respaldo en los tres puntos de esquina a pesar de que ha trabajado exclusivamente en el perímetro esta temporada baja», explicó el periodista. «Pero si Flott gana el trabajo de esquina número 2, habrá un impulso mayor para llevar [Nic] Jones como la copia de seguridad de Phillips en el níquel «.

Más allá de eso, Duggan eligió mantener el verde porque es un «equipo especial de equipo especial», y notó esa selección de draft de la séptima ronda Korie Black podría ser «esconderse» en IR para comenzar el año.

¿Los Gigantes solo mantendrán 3 seguros en los cortes de la lista?

Había otro escenario que podría suceder en la secundaria de los Gigantes, por Duggan.

Big Blue podría mantener siete esquineros en lugar de seis, pero esto probablemente requeriría que caigan a tres seguros. Si eso ocurriera, Layne sería la seguridad de perder el corte, con Jones tomando su lugar.

«Mirando a la secundaria como un rompecabezas completo, los Gigantes podrían transportar siete esquinas y solo tres seguros», escribió Duggan. «Jones mostró en el final que puede jugar con seguridad en caso de apuro, y tiene un valor más especial de equipos especiales que Hawkins, para que pudiera colarse en la lista».