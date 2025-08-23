JK Govt se hace cargo de 215 escuelas afiliadas a Jamaat-e-Islami prohibido







El gobierno de Jammu y Cachemira se ha hecho cargo de la administración de 215 escuelas vinculadas a las prohibidas Jamate-e-Islami (JEI) y su ala educativa Falah-e-Aam Trust (FAT), a partir de hoy. La decisión sigue informes adversos de agencias de inteligencia que indican vínculos directos o indirectos entre estas escuelas y la organización proscrita.

«Las agencias de inteligencia han identificado una serie de escuelas que estaban afiliadas directa o indirectamente a la organización proscrita Jamat-e-Isalami (JEL)/Falah-e-Aam Trust (FAT); y la validez del Comité Gerente de 215 tales escuelas han expirado/han sido informados adversamente por las agencias de inteligencia», decía la orden.

Los magistrados/comisionados adjuntos de distrito se harán cargo de estas escuelas, propondrán nuevos comités de gestión después de la verificación y garantizarán una educación ininterrumpida para los estudiantes.

«El Comité Gerente de las 215 escuelas, tal como se proporciona en el Anexo` A` (en el Aviso), será asumido por el Magistrado/Comisionado Adjunto de distrito en cuestión, quien propondrá un nuevo comité de gestión a su debido tiempo para las escuelas en cuestión después de obtener estos verificados debidamente verificados «, decía la Orden de Gobierno. Las autoridades han asegurado que el futuro académico de los estudiantes matriculados en estas instituciones no se verá afectado, con medidas establecidas para mantener una educación de calidad.

Además, el aviso declaró: «El Magistrado de Distrito/Comisionado Adjunto de Distrito, sobre estas escuelas, tomará las medidas apropiadas en consulta y en coordinación con el Escuela Departamento de Educación para garantizar que la carrera académica de los estudiantes inscritos en estas escuelas no se vea afectada de ninguna manera. También tomará todas las medidas necesarias para garantizar una educación de calidad según las normas NEP en estas escuelas «.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente