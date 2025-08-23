





El ministro de defensa de Israel advirtió el viernes que Gaza La ciudad podría ser destruida a menos que Hamas acepte los términos de Israel, ya que el país se prepara para una ofensiva ampliada en el área. Un día después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que autorizaría a los militares a montar una operación importante para tomar la ciudad de Gaza, el Ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que la ciudad más grande del enclave podría «convertirse en Rafah y Beit Hanoun», áreas reducidas a escombros antes de la guerra.

«Las puertas del infierno pronto se abrirán en las cabezas de los asesinos y violadores de Hamas en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra», escribió Katz en una publicación sobre X. Retiró las demandas de cese de fuego de Israel: la liberación de todos los rehenes y el desarmamento completo de Hamas. Hamas ha dicho que liberaría cautivos a cambio de terminar la guerra, pero rechaza el desarme sin la creación de un palestino estado.

La operación a gran escala en la ciudad de Gaza podría comenzar en unos días. La ciudad de Gaza es la fortaleza militar y gobernante de Hamas, encima de lo que Israel cree que es una extensa red de túneles. También está protegiendo a cientos de miles de civiles y aún alberga algunos de los centros de salud y infraestructura crítica de la franja.

Hamas dijo a principios de esta semana que había acordado una propuesta de alto el fuego de mediadores árabes, que, si es aceptado por Israel, podría evitar la ofensiva. Las partes no negocian directamente y anuncios similares hechos en el pasado no condujeron a cesefires.

La propuesta describe un acuerdo gradual que involucra a rehenes y intercambios de prisioneros y un retroceso de Tropas israelíesMientras las conversaciones continúan con un alto a largo plazo. Los líderes israelíes se han resistido a tales términos desde que abandonaron un acuerdo similar a principios de este año en medio de divisiones dentro de la coalición de Netanyahu y la fuerte oposición de su derecho.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente