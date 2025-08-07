Zoe Kravitz, Anthony Mackie al jugar ellos mismos

Para construir el mundo de «El estudio«El envío satírico de Apple TV+sobre los ejecutivos en conflicto en un estudio de cine heredado de Hollywood, Seth Rogen siempre supo que necesitaba alistar una gran cantidad de A-listers para jugar ellos mismos.

«Presionamos mucho sobre la población del espectáculo con el tipo de personas con las que los ejecutivos de estudio realmente esperarían impresionar o esperar trabajar», dice. «Pero luego, la escritura, cuando comenzamos a hacer los episodios reales, comenzamos a llamar a las personas que tenían roles increíblemente específicos dentro de la industria y, a menudo, teníamos una persona específica que íbamos a jugar dentro o en contra de la industria».

Caso en cuestión: para «The Note», los escritores necesitaban un director legendario, con una personalidad de «buen tipo», que tenía una película de dos décadas con un giro que termina que Matt Remick de Rogen había intentado tontamente cortar como un ejecutivo joven. Ron Howard, quien ganó el Oscar al mejor director por «A Beautiful Mind» de 2001, se ajustó a la factura. (En el programa, Howard dirige una película de gángsters de Nueva York demasiado larga protagonizada por Anthony Mackie y Dave Franco.)

Al principio, en lugar de enviar guiones directamente a posibles estrellas invitadas, el cocreador de Rogen y Show, Evan Goldberg, se reunió con todos individualmente. Aunque tenían una «idea aproximada» para cada episodio, Rogen dice que la habitación de sus escritores usaría esas conversaciones iniciales para obtener «qué tan dispuestos» los actores «estaban a empujar a sus personajes».

«El factor decisivo más importante para cualquiera, ya que estaban sopesando si querían o no estar en nuestro programa, era: ‘¿Seré divertido?'», Dice Rogen. Los actores que interpretaron a sí mismos «querían participar en la comedia dura del programa. Una vez que nos dimos cuenta de que realmente nos apoyamos y trabajamos para que estas estrellas invitadas realmente condujeran la comedia».

Para Zoë KravitzInicialmente programada para interpretar una versión «más psicótica» de sí misma en el episodio «The Golden Globes», pero luego se le pidió que regresara para el final de Las Vegas de dos partes alimentado por drogas, «The Studio» representó una desviación dramática de los roles más oscuros que han definido su cuerpo de trabajo. «La gente piensa que soy un poco más serio que yo, y no he tenido la oportunidad de hacer mucha comedia», dice ella. «Sé que la gente me ve de cierta manera: la palabra» genial «se usa mucho. Estaba realmente emocionado de apoyarme en eso tanto como sea posible, y luego desglosarlo y ser tan infantil y tan tonto [as possible]y para usar las expectativas de las personas para ayudar al rendimiento «.

Rogen y Goldberg son colaboradores ideales para los actores, gracias a su aliento a la improvisación. Franco anunció una referencia explícita a sus películas «Now You See Me», que luego se convirtieron en una mordaza en los últimos dos episodios. Kravitz, quien tomó una pequeña cantidad de hongos dos semanas antes de disparar el final, se le ocurrió un montón de líneas que capturaron el «cambio de perspectiva» que ocurre después de drogarse.

Los escritores estaban particularmente interesados en marcar la inclinación de Mackie por los chistes alegre y la naturaleza naturalmente optimista de Franco hasta el punto de «positividad tóxica», pero ambos actores insisten en que no son nada parecidos a sus contrapartes ficticias en la vida real. «Dicho esto, cuando juegas tú mismo, cuanto más loco seas, mejor», dice Franco. «No tengo ego sobre nada de esto. Solo quiero que parezca un idiota completo. Cuando estoy trabajando con Seth y Evan, me siento tan seguro y protegido. Me siento liberado de tomar grandes columpios sabiendo que me van a poner en demasiado lejos.

Mackie y Franco piensan que probablemente perderán en su categoría Emmy ante Howard o Martin Scorsese, quien aparece en el piloto. Pero Mackie en broma ve un potencial potencial: «[They] van a cancelar el uno al otro, por lo que cualquiera que no gane va a caer al tercer lugar, y estaré en el segundo lugar. Es divertido para mí pensar que podría vencer a uno de ellos perdiendo ante uno de ellos. Estoy muy emocionado de ver cuál de ellos podría ser, porque van a tener que vivir con eso para siempre «.