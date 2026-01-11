George Clooney responde a los insultos de Tarantino hacia Paul Dano

Un mes después Quentin Tarantino apareció en los titulares por criticar a los actores Pablo DanoOwen Wilson y Matthew Lillard, George Clooney está haciendo saber cuál es su posición.

«Por cierto, Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard, sería un honor para mí trabajar con esos actores. Un honor», dijo Clooney al aceptar su premio al mejor actor por «Jay Kelly» en los premios Movies for Grownups de AARP el sábado. Describió «Jay Kelly» como «hecha por personas que aman a los actores; esa es una parte importante. Personas que he conocido durante la mayor parte de mi vida… de hecho, la mayoría de ellos son actores. Tengo una gran afinidad». [for them]y no disfruto viendo a la gente ser cruel”.

<br />

«Vivimos en una época de crueldad», continuó la estrella. «No necesitamos agregar nada más».

En diciembre de 2025, Tarantino fue noticia por una serie de reclamaciones contra Dano, Wilson y Lillard. El director de “Pulp Fiction” llamó a Dano “El puto actor más débil de SAG.”, dijo que “no soporta” a Wilson y afirmó que a él no le importa Lillard. En 2024, el director también disparó contra Clooney, afirmando que el actor ganador del Oscar no era una estrella de cine. Los dos protagonizaron juntos la película de Rober Rodríguez de 1996 “From Dusk Till Dawn”.

«Quentin dijo algunas cosas sobre mí recientemente, así que estoy un poco irritado por él», dijo Clooney. GQ. «Hizo una entrevista en la que nombraba estrellas de cine y hablaba de [Brad]y alguien más, y luego este tipo dice: ‘Bueno, ¿qué pasa con George?’ Él dice que no es una estrella de cine”.

En la misma entrevista, Clooney añadió que fue un “gran momento como actor joven”, una afirmación que probablemente mantiene hoy; En los premios Movies for Grownups, el actor bromeó diciendo que “la única forma de ganar algo es que Timothée Chalamet sea demasiado joven”.

Al aceptar su premio, Clooney expresó su gratitud por trabajar con el director Noah Baumbach en “Jay Kelly”. «El guión es hermoso», dijo. «No podía creer la suerte que tenía al poder interpretar el papel». También señaló que “no podía creer la suerte” que tuvo al reunirse con Laura Derns, con quien trabajó anteriormente en “Grizzly II: Revenge”, su primera película. “Van a ser un par de años largos y difíciles, pero todos juntos lo superaremos”, concluyó.

Ex coprotagonista de Clooney en “ER” Noé Wyle entregó al actor su premio. Clooney le devolvió el favor cuando Wyle ganó su premio al mejor actor por “The Pitt” y bromeó diciendo que AARP debería hacer una edición sobre “el hombre más sexy que aún está vivo”. «Yo nominaría a Noah Wyle como el primer candidato», dijo Clooney. «Cuando sea mayor, quiero ser Noah Wyle».

Para celebrar el entretenimiento hecho por y para personas de 50 años en adelante, los premios anuales AARP Movies for Grownups Awards se estrenarán en “Great Performances” de PBS el 22 de febrero. Vea la lista completa de ganadores aquí.