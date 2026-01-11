Discurso de Adam Sandler sobre películas de AARP para adultos sobre logros profesionales

Mientras Adam Sandler desempeña un papel más dramático en la reciente “Jay Kelly”, su discurso en los premios Movies for Grownups Awards de AARP fue todo comedia. Sandler derribó la casa con un discurso característicamente humorístico cuando recibió el honor por su trayectoria en Beverly Wilshire en Beverly Hills el sábado.

Primero, saludando a la audiencia como sus “papás de cabello plateado” y sus “mamás candentes”, Sandler dijo que muchas personas en su vida le dijeron que recibir un premio de AARP significa que ahora se le considera oficialmente viejo. Pero «no es por este premio», continuó Sandler. «Tengo otras 10 razones que te permiten saber por qué».

¿La primera razón? «El otro día, tuve que tragar un Viagra sólo para orinar», se rió Sandler. Bromeó diciendo que sólo le queda una papila gustativa (“Todo lo que como ahora sabe a avena”), sus textos son tan grandes que pueden ser leídos por “cualquiera con un asiento junto a la ventana en un vuelo de Delta” y pasó la mayor parte de su reunión de la escuela secundaria con él diciendo “Lamento mucho escuchar eso”. «Cuando recibí la aplicación de los Screeners del Premio de la Academia, aunque presiono reproducir en 44 películas diferentes, sólo puedo permanecer despierto durante un total combinado de ocho minutos», dijo Sandler entre risas estridentes. «A todos los que están recibiendo todos los elogios, debo decir que me encantaron los primeros 30 segundos».

Sandler expresó en su discurso su gratitud a su familia por apoyar su tontería después de todos estos años. “Gracias a mi encantadora esposa por quedarse conmigo a pesar de que ninguna parte de mi cuerpo está donde solía estar”, dijo Sandler. “Gracias a mis dos hermosos hijos por no reírse cada vez que camino por el pasillo sin camisa”.

Para finalizar, el actor agradeció a todos los asistentes en la sala, incluidos George Clooney, Kathy Bates, Noah Wyle, Laura Dern y más. «Les prometo a todos los que están aquí esta noche que haré al menos 50 películas más antes de morir. Y al menos 25 de ellas serán buenas».

Antes de que Sandler subiera al escenario, su viejo amigo Henry Winkler entregó una introducción para la estrella. Sandler puede haber definido una generación con giros cómicos en películas queridas como “50 First Dates”, “”Click”, “The Wedding Singer” y “Bedtime Stories”, pero “bajo esa capa de comedia está este actor dramático maravilloso y sincero”, dijo Winkler, destacando la excelencia de Sandler en “Uncut Gems” y “Jay Kelly”. “Este hombre nunca se ha cambiado la camisa hawaiana ni los pantalones cortos deportivos”, se ríe Winkler.

Sandler originalmente saltó a la fama por su comedia stand-up, comenzando en “Saturday Night Live” en 1990. Ahora una estrella de cine mundial, solo en 2025, Sandler protagonizó “Jay Kelly” y “Happy Gilmore 2”.

«Está desafiando los estereotipos del envejecimiento dentro de Hollywood y en todo el país», dijo la Dra. Myechia Minter-Jordan, directora ejecutiva de AARP. Variedad sobre honrar a Sandler. «La gente lo conoce, lo aprecia. Nos reímos con él. Lloramos con él. Hemos visto todos los diferentes personajes que ha podido representar con tanto éxito. Y cuando pensamos en alguien que ha tenido una carrera tan expansiva, no podemos pensar en nadie mejor. Tiene un cuerpo de trabajo que es representativo de todas las cosas que podemos hacer a medida que envejecemos en este país».

En “Jay Kelly” de Netflix, Sandler interpreta a Ron Sukenick, el agente y amigo más cercano de Jay Kelly (George Clooney). Sandler obtuvo nominaciones al Critics Choice y al Globo de Oro en 2026 como mejor actor de reparto por el papel, y anteriormente recibió una nominación al Critics Choice en 2020 como mejor actor en el thriller policial de 2019 de Benny y Josh Safdie, “Uncut Gems”. Sandler también recibió el Premio del Presidente en los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs 2026 por su trabajo en la película “Jay Kelly”.

Los ganadores de la noche incluyeron a George Clooney, quien recibió el premio al mejor actor por “Jay Kelly” y Laura Dern, quien recibió el premio a la mejor actriz por “Is This Thing On?” Regina Hall ganó el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en “One Battle After Another” y Delroy Lindo se llevó a casa el premio al mejor actor de reparto por “Sinners”.

Los premios Movies For Grownups Awards de AARP han celebrado el entretenimiento hecho por y para personas de 50 años en adelante durante más de dos décadas, trabajando para combatir la discriminación por edad y reconocer el talento y la experiencia de actores y cineastas mayores. Alan Cumming, presentador de “The Traitors”, ganador de premios Tony y Emmy, fue el anfitrión de los premios. La ceremonia completa se estrenará en “Great Performances” de PBS y la aplicación PBS el 22 de febrero.