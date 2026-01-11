El mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, avisó con la evaluación de Deshaun Watson

Deshaun Watson no vio el campo la temporada pasada con el marrones de cleveland pero el ex jugador de Pro Bowl aún logró causar una impresión significativa.

Después de pasar más de un año recuperándose de una par de cirugías de AquilesWatson volvió a practicar durante un período de tres semanas en diciembre. Los Browns decidieron no agregar a Watson a la lista de 53 hombres para cerrar la temporada. Sin embargo, lució fuerte durante ese lapso en el campo de práctica y podría ser un factor la próxima temporada. por Mary Kay Cabot de cleveland.com.

«Estará en el equipo la próxima temporada en el último año de su contrato, y fue el mariscal de campo más talentoso en el campo durante su período de práctica de tres semanas en diciembre», dijo Cabot. «La pelota salió muy bien y Watson se movió bien a pesar de someterse a dos cirugías para reparar su tendón de Aquiles roto y vuelto a romper. Su brazo se veía mejor que en 2024, cuando salía de una cirugía para reparar su hombro fracturado».

El futuro de Deshaun Watson depende de la decisión de Shedeur Sanders de los Browns

Los Browns explorarán todas las opciones como mariscal de campo esta temporada baja. Si Cleveland selecciona a un mariscal de campo joven con su selección general número 6, o decide intentar ascender, Watson podría ser un posible opción de puente.

«Los Browns también tendrán suficiente espacio en el tope salarial para fichar a un mariscal de campo veterano o cambiarlo por uno, pero Watson podría cumplir los requisitos», dijo Cabot.

El equipo también podría seguir adelante con Shedeur Sanders, quien fue titular en los últimos siete juegos. Sanders mostró vislumbres de su ventaja mientras lucha contra la inconsistencia. Pasó para 1,400 yardas con siete touchdowns y 10 intercepciones durante ese lapso. Los Browns tuvieron marca de 3-4 en esos inicios, aunque Sanders terminó el año con una nota alta con victorias consecutivas sobre los Acereros de Pittsburgh y Bengals de Cincinnati.

El camino de Watson de regreso al campo puede verse bloqueado si Sanders sigue siendo titular la próxima temporada.

«Creo que todo dependerá de si será Shedeur Sanders. Y si Shedeur va a ser el mariscal de campo la próxima temporada, me parece que simplemente seguirán con él». cabot dijo. «No creo que lo sentarían en el banco por un tiempo y luego dejarían que Deshaun saliera a jugar. Eso no parece que fuera suficiente».

Los Browns están ‘complacidos’ con Deshaun Watson

El propietario de los Browns, Jimmy Haslam, calificó el exitoso intercambio de 2022 por Watson un “swing and miss” durante la temporada baja. Aún así, la organización ha apoyado constantemente a Watson desde entonces, elogiando su enfoque en la rehabilitación y el papel de liderazgo que ha adoptado dentro de la sala de quarterbacks mientras se recuperaba de una lesión.

«En primer lugar, diré que estamos muy satisfechos con la forma en que Deshaun avanzó y atacó su rehabilitación el año pasado, cómo se involucró con el equipo, lo que hizo en las salas de reuniones. Muy satisfecho con el progreso que logró en ese sentido». El gerente general de los Browns, Andrew Berry, dijo. «Nunca puedo predecir el futuro, pero en este momento anticipamos que estará en el equipo de 2026. Pero tenemos un largo camino por recorrer antes de llegar a ese punto con cualquier jugador».

Watson se dirige hacia el último año del contrato garantizado de 230 millones de dólares firmó después de llegar a Cleveland.