Gaza Boy asesinado por una paleta de ayuda dejada por el avión

GazaVIVA – una persona Niños Palestina 15 años Delicado Chiflado Paleta que cayó durante el salto Asistencia humanitaria A través del aire en Gaza, sábado 9 de agosto de 2025.

Grabación de Gaza, que fue verificada por Al Jazera, Mostraron algunas personas reunidas alrededor del cuerpo de Muhannad Zakaria Eid el sábado, cerca del corredor Netzarim en el centro de Gaza, después del salto de ayuda por aire.

Algunas personas trataron de informar al adolescente, cuya cara parecía estar cubierta de sangre. Otra grabación mostró que el hermano adolescente lo llevó lejos del lugar y su padre abrazó su cuerpo con fuerza en el hospital de al-Awda en Nuseirat.

Los gazanes palestinos luchan por asistencia cayeron desde el aire

El hermano de Eid le dijo a la agencia de noticias Reuters, Que el adolescente palestino murió después de que cayó la paleta de ayuda.

«A pesar de las condiciones hambrientas y difíciles que experimentamos, mi hermano fue a tomar la ayuda que cayó al mar por el avión. Una caja cayó bien y murió», dijo.

«Ellos son [negara-negara yang terlibat dalam pengiriman bantuan udara] Incapaz de enviar ayuda a través del cruce, pero nos lo dejaron caer y mataron a nuestros hijos. Un niño fue asesinado en Az-Zawayda y aquí y allá, y nadie se preocupó por nosotros. Dios es suficiente para nosotros, contra ellos y su ayuda ”, agregó.

Esta última muerte ocurrió después de que las Naciones Unidas (ONU) advirtieron repetidamente que la entrega de asistencia aérea peligrosa, ineficiente y costosa, e instó a Israel a permitir un suministro estable de asistencia humanitaria a Gaza a través del cruce de tierras.

La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza dijo que al menos 23 palestinos fueron asesinados y otros 124 resultaron heridos debido a la entrega de ayuda por aire desde que la guerra israelí en el área de bolsillo comenzó en octubre de 2023.

«Hemos advertido repetidamente los peligros de estos métodos inhumanos y hemos pedido repetidamente la entrada de asistencia por tierra de manera segura y adecuada, especialmente alimentos, leche de bebé, medicamentos y equipos médicos», dijo la oficina en un comunicado.

El domingo 10 de agosto de 2025, el Ministerio de Salud dijo que al menos otros cinco palestinos habían muerto de hambre en las 24 horas anteriores, incluidos dos niños.

El último número de víctimas hizo el número total de muertes debido a la desnutrición a 217, incluidos 100 niños, desde que comenzó la guerra.

La mayoría de las muertes ocurrieron en las últimas semanas, porque Israel continuó imponiendo restricciones estrictas en el suministro de ayuda que ingresaron a Gaza después de revocar una parte del bloqueo total a fines de mayo.