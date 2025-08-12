Fue revelado, Dahlia Polonia y Fandy Christian se casaron en el Islam, luego convirtieron la religión cuando …

Bali, Viva – Divorcio Dahlia Polonia Y Cristiano fandy Entrando en una nueva fase. La audiencia inaugural se celebró en el Tribunal Religioso de Badung, Bali, el martes 12 de agosto de 2025, después de que Dahlia registró oficialmente una demanda de divorcio con el caso número 139/PDT.G/2025/PA.BDG.

El público se había preguntado por qué la demanda se presentó en el tribunal religioso, no en el tribunal de distrito. La razón, se sabe que Dahlia Polonia ha convertido la religión del Islam al cristianismo después de la religión de su esposo, Fandy Christian. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El abogado de Dahlia Polonia, Wayan Vajra Fhany Jaya, reveló la razón detrás de esto. Según él, la autoridad del tribunal en el caso de divorcio se determina en función de la forma en que se celebra el matrimonio inicial.

«Para la competencia de la autoridad del término en el tribunal, especialmente en el divorcio, está regulado en función de cómo se celebró el matrimonio. Bueno, este es Mbak Dahlia y Mas Fandy, su matrimonio se llevó a cabo en musulmán», explicó Wayan a través de la conexión de Zoom.

Agregó, la regla se refiere a los resultados de la reunión de trabajo nacional de la Corte Suprema. Aunque las fiestas convertirLa autoridad de la corte sigue corriendo contra la religión cuando se celebra el matrimonio.

«Que la autoridad no necesariamente mueve la autoridad si las partes convirtieron la religión. Por lo tanto, sigue corriendo por cómo se mantuvo o llevó a cabo el matrimonio», dijo.

Se sabe que Dahlia y Fandy se casan en el Islam, luego solo se mudaron al cristianismo en medio de su viaje doméstico.

La audiencia inaugural de hoy está programada para llamar a las partes, donde Fandy estuvo presente a través de su abogado. La sesión de mediación está programada para el 16 de agosto de 2025, mientras que los informes oficiales de mediación se realizarán el 2 de septiembre de 2025.