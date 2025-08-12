East Halmahera Community, el KPK, instó a esto

Yakarta, Viva – Asociación de organizaciones de la sociedad civil, líderes tradicionales y jóvenes East Halmahera Lanzar una fuerte presión a la comisión de erradicación Corrupción (KPK) y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Relacionado con la supuesta corrupción en la emisión de licencias comerciales mineras (IUP) en su área.

Leer también: El ex personal del Ministro de Religión y el Jefe Maktour también fue expulsado del KPK en el extranjero



Según los hallazgos de campo, documentos oficiales, para el testimonio de los ciudadanos, evalúan fuertemente las supuestas violaciones graves que dañan a las personas y dañan el medio ambiente. Las presuntas violaciones incluyen la emisión de licencias legales, conflictos de intereses, a la existencia de protección política a las compañías mineras.

«No queremos que nuestros recursos naturales sean absorbidos sin ninguna sostenibilidad y justicia para la comunidad local», dijo el coordinador de campo, M Reza Syadik, martes 12 de agosto de 2025.

Leer también: KPK evitó al ex Ministro de Religión Yaqut Cholil al extranjero



Sospechan que la actividad minera ha provocado un daño ecológico masivo. A partir de la deforestación, la contaminación del agua, hasta la pérdida de tierras productivas. Como resultado, la economía de los residentes se desplomó, las capturas de los pescadores disminuyeron y las fuentes de alimentos locales fueron interrumpidas.

Las pérdidas económicas debido a este daño supuestamente alcanzaron miles de millones de rupias cada año. Mientras tanto, al Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, solicitaron la revocación de licencias comerciales de la compañía minera, auditorías integrales y anuncios de los resultados al público.

Leer también: KPK se investiga el presunto soborno al Ministerio de Religión relacionado con el caso de corrupción de la cuota del hajj



«Recordamos que si el KPK y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales todavía están cerrando los ojos, el pueblo de East Halmahera considerará que el estado es parte de este crimen. Y una vez que el estado esté a favor de los perpetradores, son las personas las que serán el último juez», dijo.