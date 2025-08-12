Pensilvania, Viva – Una gran explosión que mató a dos personas e hirió a otras diez personas en una fábrica el más antiguo y más grande en Estados Unidos de AméricaEstados Unidos Steel Corp. en Pensilvania el lunes 11 de agosto hora local.

La fábrica se encuentra cerca de Pittsburgh, conocida como la instalación operativa más grande de Coca -Cola en América del Norte y es una de las cuatro fábricas baja UTAMA US Steel en el estado, según Associated Press, como se informó el martes.

Un alto funcionario de los Estados Unidos de EE. UU. Dijo que había ocurrido una sola explosión, pero la causa aún se desconocía, informó CNN. Las autoridades locales habían apelado a los residentes de la ubicación para permanecer dentro de la casa.

La explosión ocurrió después de que la compañía de acero japonesa, Nippon Steel Corp., completó la adquisición de 14.1 mil millones de dólares estadounidenses (alrededor de RP229.6 billones) para la compañía con sede en Pittsburgh en junio.

La adquisición hizo que el gobierno de los Estados Unidos obtuviera acciones doradas (Golden Share) en US Steel, que proporcionó el derecho a vetar las decisiones estratégicas en la gestión de la empresa.

La propuesta de adquisición de acero de EE. UU. Por Nippon Steel fue abandonada durante meses después del presidente predecesor Donald Trump, Joe Biden, bloqueó la compra por razones de seguridad nacional.

Trump también se opuso a este acuerdo durante la campaña presidencial, pero cambió su actitud después de servir para el segundo mandato, y finalmente permitió a las compañías siderúrgicas japonesas y estadounidenses firmar el acuerdo de seguridad nacional con el gobierno de los Estados Unidos y completar el acuerdo. (Hormiga)

