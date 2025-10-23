Frankie Muniz comparte foto de resurgimiento de ‘Malcom in the Middle’ con sus hermanos

Frankie Muñiz compartió una foto del set del próximo “Malcolm el del medio”renacimiento que lo muestra reuniéndose con sus compañeros de reparto Justin Berfield y Christopher Masterson.

«Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego recordé el tema musical. Estoy muy emocionado de que todos ustedes vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos», escribió Muniz en X. (El tema musical original «Malcolm in the Middle», interpretado por They Might be Giants, repite la letra «Ahora no eres mi jefe» varias veces).

Titulado “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” como referencia a la letra de apertura del tema principal, la reposición de cuatro episodios debutará en Disney+ en 2026. Muniz regresa en el papel principal, el tercero de cinco hijos en una familia suburbana disfuncional, junto a Berfield y Masterson como sus hermanos mayores Francis y Reese, respectivamente.

Otros miembros del reparto que regresan incluyen a Bryan Cranston como el padre de Malcolm, Hal; Jane Kaczmarek como su madre, Lois; Craig Lamar Traylor como su mejor amigo, Stevie Kenarban; Gary Anthony Williams como el padre de Stevie, Abe Kenarban; Emy Coligado como la esposa de Francisco, Piama; y David Anthony Higgins como Craig Feldspar, compañero de trabajo de Lois.

El hermano menor de Malcolm, Dewey, fue interpretado anteriormente por Erik Per Sullivan, pero será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark en la reposición. Jamie, que era el hermano menor de la serie original, será interpretado por Anthony Timpano; El personaje tenía solo tres años al final de la serie original, en la que fue interpretado por James y Lukas Rodríguez. El resurgimiento también presenta a un nuevo hermano menor, Kelly (Vaughan Murrae), que no es binario. Otros personajes nuevos que se unen a la mezcla son la novia de Malcolm, Tristan (Kiana Madeira) y su hija, Leah (Keeley Karsten).

Vea la publicación de Muniz a continuación.