No compares las dificultades de los demás con las nuestras.

Jacarta – En medio de impactantes noticias sobre su demanda de divorcio contra Hamish Daudcantante raisa Andriana sigue en el punto de mira. Sin embargo, esta vez no fue por el juicio o el drama doméstico, sino por el sabio mensaje que había transmitido en el escenario.

Un antiguo vídeo del concierto de Raisa que se ha vuelto viral en las redes sociales muestra el momento en el que la cantante de Kali Second pareció abrir su corazón antes de cantar la canción «The Most Advanced». ¿Cómo qué? Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Antes de comenzar la canción, Raisa habló al público en un tono suave y significativo.

«¿Por qué le puse el nombre ‘El más avanzado’? ¿En qué es hábil? Creo que esta canción puede identificarse con mucha gente», dijo Raisa, citada en su cuenta de TikTok, el viernes 24 de octubre de 2025.

Luego explicó el significado de la canción, que aparentemente contiene un mensaje profundo sobre alguien que está acostumbrado a ocultar sentimientos de tristeza detrás de una cara de apariencia feliz.

«Porque de una manera u otra, me siento como «Somos las personas más expertas en ocultar el verdadero contenido de nuestro corazón», continuó Raisa.

«Se ve bien, el más inteligente. No parece que haya ningún problema, el número uno», continuó.

En ese momento, la madre de un niño también se refirió al fenómeno de las redes sociales que a menudo muestra una falsa felicidad.

«Especialmente si miras tu TikTok, tu Instagram, pareces estar siempre feliz. Sin embargo, si hablas de ello, parece una historia diferente. Nadie sabe lo que hay en tu corazón», dijo.

A través de esta introducción, Raisa quiere recordar que cada uno tiene sus propias heridas y luchas, sólo que no todos eligen mostrarlas.

«Entonces, el mensaje moral de esta canción es que todos son los más hábiles para encubrir los contenidos más profundos de sus corazones que podrían entristecerlos», dijo.

Raisa luego destacó la importancia de seguir haciendo el bien a los demás y no comparar las dificultades de la vida.

«Por lo tanto, sean amables con todos, no se juzguen unos a otros y definitivamente no comparen las dificultades de otras personas con las nuestras. Porque, definitivamente, cada uno tiene sus propios desafíos», añadió.